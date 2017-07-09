"Adalet Yürüyüşü"nü Tamamlayan Kılıçdaroğlu: Kimse Bu Yürüyüşün Son Olduğunu Düşünmesin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Milltevekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran günü Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe'ye başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün Maltepe'deki miting alanında tamamladı. Miting alanında kurulan platforma çıkan Kılıçdaroğlu, konuşmasında "9 Temmuz yeni bir doğuştur. Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin." dedi.

"BU YÜRÜYÜŞ BİZİM İLK ADAMIMIZDIR"

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Aziz vatandaşlarım benimle birlikte 450 kilometreyi kateden sevgili yol arkadaşlarım. Maltepe meydanından bütün Türkiye'ye gönül dolusu selamlar gönderiyor. 15 Haziran'da Güvenpark'tan başlattığımız yürüyüşümü Maltepe'den noktaladık. Bu yürüyüş bizim ilk adımımız.

"9 TEMMUZ YENİ BİR DOĞUŞTUR"

9 Temmuz yeni bir doğuştur. Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin.Bu ülkeye demokrasiyi muhakkak getireceğiz.Bir teşekkür de yürüyüşün başından beri güvenliğimizi sağlayan polisimize ve jandarmamıza. Halkın polisine, halkın jandarmasına buradan selamlarımı gönderiyorum.