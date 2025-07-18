ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 || İnfaz koruma memuru (gardiyan) olma şartları nelerdir? İnfaz koruma memuru KPSS puanı kaç?

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı duyurusu, infaz koruma memuru olmak isteyen adaylar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, özellikle infaz koruma memuru (gardiyan) pozisyonuna ilişkin başvuru şartları ve KPSS puan barajını araştırıyor. Peki, 2025 yılı infaz koruma memuru alımında hangi şartlar aranıyor, başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte, infaz koruma memuru olmak isteyen adayların bilmesi gereken detaylar…

ADALET BAKANLIĞI GARDİYAN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı kapsamında infaz koruma memuru (gardiyan) pozisyonları için gerçekleştireceği yeni alımlar, kamuda görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek İKM alımlarına ilişkin şartlar ve KPSS puan kriteri, ilan öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, infaz koruma memuru (gardiyan) olmak için başvuru şartları…

İnfaz koruma memuru (gardiyan) olma şartları nelerdir

İnfaz koruma memuru olmak isteyen adayların taşıması gereken başlıca kriterler şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

18 yaşını tamamlamış olmak (üst yaş sınırı kaldırılmıştır)

Erkeklerde en az 170 cm, kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak

Boy-kilo oranının yönetmeliğe uygun olması

Askerlik görevini yapmış, muaf ya da tecilli olmak

Sağlık durumu ceza infaz kurumlarında çalışmaya elverişli olmak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

İnfaz koruma memuru KPSS puanı kaç

ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMURU KPSS PUANI KAÇ?

Adalet Bakanlığı'nın güncel düzenlemelerine göre, infaz koruma memuru alımlarında en az 60 KPSS puanı şartı aranacak. Bu kapsamda, KPSS'ye ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde giren adaylar ilgili puan türünden 60 ve üzeri aldıkları takdirde başvuru yapma hakkı kazanabilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? (İNFAZ KORUMA MEMURU)

2025 yılı infaz koruma memuru alım ilanının Temmuz–Ağustos aylarında yayımlanması bekleniyor. Başvurular, Adalet Bakanlığı'nın resmî internet sitesi üzerinden ve e-Devlet kanalıyla dijital ortamda alınacak. Adaylar, başvuru esnasında belirtilen boy-kilo şartlarına uygunluklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemek zorunda olacak.