Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı, gözler Bahçeli'ye döndü! Gerginlik yeniden gündemde

Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından 'Andımız' nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadığı polemik yeniden gündeme geldi. Danıştay'ın 2018 yılında okullarda 'Andımız' okunması uygulamasını kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği iptal eden kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bozdağ arasında tartışma çıkmıştı.

Haberler.com - Politika