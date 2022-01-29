Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı, gözler Bahçeli'ye döndü! Gerginlik yeniden gündemde - Haberler
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Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı, gözler Bahçeli'ye döndü! Gerginlik yeniden gündemde

Haberler.com - Politika
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Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı, gözler Bahçeli'ye döndü! Gerginlik yeniden gündemde

Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ'ın atanması Resmi Gazete'de yayımlandı. Bozdağ'ın atanmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı Andımız gerginliği tekrardan sosyal medyada gündem oldu.

Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından 'Andımız' nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadığı polemik yeniden gündeme geldi. Danıştay'ın 2018 yılında okullarda 'Andımız' okunması uygulamasını kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği iptal eden kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bozdağ arasında tartışma çıkmıştı.

Haberler.com - Politika

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