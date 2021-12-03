Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirdi

KOCAELİ (Habermetre) - Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere ilimizi teşrif eden Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül toplantının ardından bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Ziyaret Edildi

Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısının ardından Vali Seddar Yavuz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında bir süre Sayın Bakanımız ve Sayın Valimize çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Bakan Gül, Vali Seddar Yavuz'u Ziyaret Etti.

Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül bir sonraki ziyaretlerini Vali Seddar Yavuz'a gerçekleştirdiler.

Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Sayın Bakanımız, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayarak Valilik Makamına geçtiler. Bir süre Vali Seddar Yavuz ile görüşme gerçekleştiren Bakan Gül'e Vali Yavuz hediye takdiminde bulunup, ziyaretlerinden duydukları onuru belirterek şükranlarını arz etti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz Ziyaret Edildi

Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Vali Seddar Yavuz'u ziyaretlerinin ardından bir sonraki ziyaretlerini Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'a yaptı. Vali Seddar Yavuz'un eşlik ettiği Bakan Gül Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra adliye çalışanlarını da ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kocaeli Adliyesi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Gül; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yılda adliyelerin fiziki ortamları çok iyi yere geldi, merdiven altında zorlu şartlarda sunulan hizmetlerden bugün çok daha güzel imkanlara kavuştu.

Kocaeli Adliyesinin 4 ayrı yerde hizmet verdiğini, bunun vatandaşlar, avukat ve çalışanlar için istemedikleri bir durum olduğunu dile getiren Sayın Bakan; Bu yüzden Bakanlık olarak güzel bir projeyi tamamladık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın da önemli desteği oldu. Mevcut adliyenin 10 katı büyüklüğünde bir adliye projemizi tamamladık. Önümüzdeki yıl yatırım programına girmesi için de süreci başlattık. Böylece 210 bin metrekarelik bir adliyeyi Kocaelili hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hem çalışanlar, yargı mensupları ve avukat arkadaşlarımız hem de Kocaeli bundan memnun olacak. Kocaeli buna layık, ivedi şekilde bu binanın ihtiyaç olduğunu da yerinde gördük.

Süreci hızlı şekilde başlatacaklarını belirten Bakan Gül; Fiziki imkanlar önemli ama adaletin tesisi için aslolan; temiz bir vicdana sahip olmak. Hukukun, adaletin tecelli etmesi için binalar yardımcı unsurlar, ana unsurlar; adaletin yine yargı mensupları eliyle tecelli etmesi. Anayasa, hukuk ve vicdanı merkeze alarak vatandaşımızın beklediği adaleti temin etmek, tesis etmek ama hem onun olması hem de binaların, mekanların daha da güzel olması vatandaşımızın ve çalışanlarımızın layık olduğu bir durumdur.

Temel Amacımız; Güven Veren, Erişilebilir Bir Adalet Hedefini Gerçekleştirmektir

Bugün beşincisi düzenlenen Mağdur Odaklı Adalet Buluşmalarında özellikle çocuk, kadın, yaşlı ve engelli tüm mağdurlara yönelik adalet hizmetlerinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Gül; Buradaki temel amacımız; 2023'te güven veren, erişilebilir bir adalet hedefini gerçekleştirmek. Bugün Kocaeli'de tüm paydaşlar çalışma yapıyor. Umarım hem Kocaeli hem de Türkiye'ye güzel uygulama örnekleri çıkar. " dedi.

Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül konuşmanın ardından Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve beraberindekilerle adliye karşısında bulunan esnafı da ziyaret edip, bol ve bereketli kazançlar dileyerek, vatandaşlarla sohbet ettiler.

Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir Ziyaret Edildi

Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ilimizdeki ziyaret ve temaslarını Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir'i ziyaret ederek sürdürdüler.

Vali Seddar Yavuz ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Bakan Gül'e çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunarak, ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti belirtti.

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