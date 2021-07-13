Adalet Bakanı Gül: "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanı Gül: "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak"

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Kültür Sanat

Adalet Bakanı Gül: "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Medeniyet Derneği Ankara Temsilciğinin açılışını yaptı Medeniyet Derneği'nin çalışmalarının gençlerdeki medeniyet duyarlılığını artıracağını...

Adalet Bakanı Gül: "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Medeniyet Derneği Ankara Temsilciğinin açılışını yaptı

ANKARA - Medeniyet Derneği'nin çalışmalarının gençlerdeki medeniyet duyarlılığını artıracağını söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği'nin Ankara'daki temsilciğinin açılışına katıldı. Açılış töreninde kurdela kesen Bakan Gül, ardından yaptığı açıklamada, "Medeniyet iddiası olan bir sivil toplum kuruluşunun, gençlere medeniyet ideali ve iddiasını hatırlatma üzere kurulan derneğin Ankara'da temsilcilik açması sevindiricidir" dedi.

"Sivil toplum çalışmaları mesuliyetli çalışmalardır"

Sivil toplum kuruluşlarına verilmesi gereken önemin altını çizen Bakan Gül, "Sivil toplum çalışmaları çok bereketli, aynı zamanda da mesuliyetli çalışmalar. Bir resmi anlayışa, düşünceye değil, medeniyete dair iddiaları olan bir kuruluştur. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşu ne kadar özgür, bağımsız olursa ve bu konuda önerileriyle, yapılması gerekenleri büyük özgüvenle söyler, yaparsa o derece de ülkemizde sivil toplum gelişir" şeklinde konuştu.

"Hangi idealin peşinde olacağımızı unutmayacağız"

Bir şeyler yapmak için yola çıktıklarını belirten Bakan Gül, "Medeniyet davası idealinin eğer daha da ileriye ulaşmasını istiyorsak nereden geldiğimizi unutmayacağız. Hangi idealin peşinde olacağımızı unutmayacağız. Bir şeyler yapmak için geldiğimizi unutmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Bir şey olmak için yola çıkanlar hiçbir şey yapamadan giderler. Biz bir şey olmak için değil bir şey yapmak için çıktığımız bu medeniyet tasavvurunda bu anlayış hepimizin temel anlayışıdır" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak"

Medeniyet Derneği'nin önemli kazanımlar sunacağına inandığını belirten Gül, "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak, Türkiye'de bu anlamda önemli kazanımların daha da ileriye gitmesi yolunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül: 'Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak'
Adalet Bakanı Gül: 'Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak'
Adalet Bakanı Gül: 'Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak'
Adalet Bakanı Gül: 'Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Orhan Gencebay
Spor Metin Oktay Burak Elmas Alper Yılmaz Aykut Kocaman Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adalet Bakanı Gül: "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:31:12. #1.16#

title