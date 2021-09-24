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Adalet Bakanı Gül Keşan'da

İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - Haberler | Yerel

Adalet Bakanı Gül Keşan'da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Edirne ziyaretleri kapsamında Keşan'da bir dizi temasta bulundu.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Adalet Bakanı Gül Keşan'da

EDİRNE - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Edirne ziyaretleri kapsamında Keşan'da bir dizi temasta bulundu. İlçeye girişinin ardından Keşan Adliyesi'ne giden Gül, burada, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli, hakimler ve savcılar, avukatlar tarafından karşılandı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından binaya giren Gül, Başsavcı Mustafa Sesli'nin makamında görüştü.

Keşan programının devamında Keşan Belediyesine geçen Bakan Gül, Başkanlık makamında gazetecilerin sorduğu Keşan'a yapılması planlan ağır ceza mahkemesi, ek binalar ve cezaevi konusunda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, sorusuna cevap veren Bakan Gül, "Adalet hizmetleri bakımından adliyede de talepleri aldık. Bu konuda da Keşan'a yatırımları, destekleri sürdüreceğiz. Ağır ceza mahkemesi ve adliyenin genişletilmesiyle ilgili tüm çalışmaları aldık, talimatlarını bizimle alakalı olanlarla, bakanlığımızı ilgilendiren konuların talimatlarını verdik. Diğerlerini de yine takip edeceğiz. Biz burada daha çok yatırım, okul, çocuklarımız gençlerimiz daha güzel hizmetleri sürdüreceğiz. Adliyenin genişletilmesi de gündemimizde. Diğer konularla ilgili de yeni gelişme olunca takip edeceğiz" dedi.

Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra Zeki Müren ve Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümleri sebebiyle başkanlık makamında verilen mini konseri dinledi.

Adalet Bakanı Gül Keşan'da

Adalet Bakanı Gül Keşan'da

Adalet Bakanı Gül Keşan'da

Adalet Bakanı Gül Keşan'da

Adalet Bakanı Gül Keşan'da
İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - Son Dakika Haberleri
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