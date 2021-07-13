Adalet Bakanı Gül İzmir'de 3. Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve Uzlaştırma Ödül Törenine katıldı

İzmir'de Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve Uzlaştırma Ödül Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Gül, 2017'den beri 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşıldığını söyledi.

İzmir'de Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve Uzlaştırma Ödül Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Gül, 2017'den beri 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşıldığını söyledi.

3. Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve Uzlaştırma Ödül Töreni, İzmir'de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla düzenlendi. Törene, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, çeşitli illerin cumhuriyet başsavcıları ve uzlaştırmacılar da katıldı.

Törende konuşan Bakan Gül, "1 Ocak 2017'den itibaren toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı. 2017'den bugüne uzlaştırma kurumu sayesinde karşı tarafı da sayarsak 2 milyon taraf uzlaşmış demektir. Bu kişilerim ailelerinin, uzlaşma olmasa bu süreçteki yıpranmalarını bir tarafa bıraksak asgari 2 milyon kişinin 2017'den beri uzlaştığı bir durumla karşı karşıyayız. 2017'de yüzde 80'le başlayan müzakere başarı oranı 2020'de yüzde 85'e ulaşmıştır. Uzlaştırmayla benzer özellik arz eden idari sulh mekanizmasını kurma hedefimizin gerçekleşmesini de yine takip ediyoruz. Vatandaş devleti mahkeme etmeden önce masaya oturacak" dedi.

"İzmir'e yakışmıyordu"

İzmir Valiliğini de ziyaret eden Bakan Gül burada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül Buca ilçesinde 1959 yılından bu yana faaliyet gösteren, ardından boşaltılan Buca Cezaevi ile ilgili de şunları söyledi: "Yıllardır Buca'da şehrin ortasında kalan cezaevi vardı. Yaklaşık 4 bin vatandaşın orada cezaevinde kaldığını biliyoruz. Cezaevi 1959 yılından beri faaliyet gösteriyordu. Bakanlık olarak İzmir'in talebini dikkate aldık. Depreme dayanıklılıktan, çağdaş modernlikten uzak olan cezaevi İzmir'e yakışmıyordu. Cezaevini kapatma kararı aldık ve kapattık. Bu konuda da Buca'ya, İzmir'e yakışır şekilde cezaevi olarak değil, en güzel şekilde nasıl değerlendirecekse o şekle getirdik. Bu da İzmir'imiz için hayırlı olsun. Şehir içinde kalan yapı artık cezaevi değil, daha güzel şekilde değerlendirilecek. "

Bakan Gül, uzlaşmaya ilişkin şunları söyledi: "Uzlaşma, uyuşmazlığı yeni çatışmalar üretmeden çözerek sağlıklı toplum yapısını devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Uzlaşmada, anlaşmazlığın her iki tarafın da kazandığı ve mutlu olduğu bir sonuçla çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. Uzlaşma ile fail işlediği suçun sorumluluğunu üstlenmektedir. Aynı zamanda fail suçun sonuçlarını gidermekte ve toplumla yeniden bütünleşme olanağını elde etmektedir. Mağdurun ise suçtan doğan zararı, kısa bir süre içerisinde giderilerek fail ile mağdur arasında barışı sağlamaktadır. Böylece yalnızca ceza davalarının değil, mağdurun zararını tazmin amacıyla yeni hukuk davalarının açılmasını önleyerek hukuk mahkemelerinin de iş yükünü azaltmaktadır. Yine bunların sonucu olarak uzlaşma, yargılama giderlerinden tasarruf yapılmasına katkı sunmaktadır. Uzlaştırmada, mağdurun zararının giderilmesinin yanı sıra, sosyal dayanışma örneği olan edimler üzerinde de anlaşıldığını görmekteyiz. Bu kapsamda taraflar; kadın sığınma evlerine, kız yetiştirme yurtlarına, çocuk yuvalarına, ihtiyaç sahiplerine bağış, fidan ve ağaç dikme, park ve bahçelerin temizlik işlerinde belirli bir süre çalışma, öğrencilerimize kırtasiye yardımı, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, şehit ve gazi yakınları için açılan hesaplara bağış, engelli vatandaşlarımıza akülü araba, Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı gibi edimler belirleyebilmektedirler. "

"Darp edilen memurla görüştü"

İzmir'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir Adliyesine ziyarette bulundu. Adliye koridorlarını gezerek adliye çalışanları ile sohbet eden Bakan Gül, geçen ay haciz mahalline avukat Ege Ogeday Burduroğlu'yla gidip işletme sahibi tarafından darp edilen icra memuru Hatice Çakaloğlu ile de bir araya geldi. Gül, geçmiş olsun dileklerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'u da ziyaret etti. Bakan Gül'e, yargı mensuplarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti. Bakan Abdülhamit Gül, Hatice Çakaloğlu ile birlikte darp edilen avukat Ege Ogeday Burduroğlu'nu ziyaret etmek üzere adliyeden ayrıldı. Özkan Pekçalışkan

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Kaynak: Habermetre