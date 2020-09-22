Adalet Bakanı Gül, alkollü olarak yakalanan hakimi örnek gösterip aday hakimleri uyardı
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Adalet Bakanı Gül, alkollü olarak yakalanan hakimi örnek gösterip aday hakimleri uyardı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, isim vermeden Adana'da alkollü olarak polislere yakalanan ve sonrasında memurlara küfredip saldıran hakimi örnek göstererek hakim adaylarına uyarıda bulundu.

22.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:17

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'ndeki "Uygulama Adliyesi Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada önceki gün alkollü olarak polis uygulamasında yakalanan ve polislere saldıran küfreden hakimi ele aldı. Bu hakimi kötü örnek olarak gösteren Bakan Gül hakim ve savcı adaylarına "Mesleğin vakarına yakışır bir davranışı göstermek sizin boynunuzun borcudur" dedi.

"CÜBBE VARKEN DE YOKKEN DE MESLEĞE YAKIŞIR DAVRANMALISINIZ"

Bakan Gül, hakim ve savcının, mesleğe yakışır bir davranış içinde olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti "Mesleğimiz, en saygın mesleklerdendir. Mesleğin vakarına yakışır bir davranışı göstermek sizin boynunuzun borcudur. Milletimizin de bu vakarı görme hakkı vardır. Sadece adliyede vakar değil, adliye dışında da bu mesleğe yakışır davranışı göstermek zorundasınız. Sadece gündüz değil, akşam da gece de bunu göstermek zorundasınız. Sadece cübbeniz varken mesleğin vakarı var, cübbe çıktıktan sonra mesleğin vakarı yok diye bir şeye kapılamazsınız. Cübbe olsa da olmasa da siz o şehirde hakimsiniz, savcısınız, gece de gündüz de sırtınızda cübbe var gibi mesleğe yakışır davranışlar içerisinde olmak zorundasınız.

Adalet Bakanı Gül, alkollü olarak yakalanan hakimi örnek gösterdi, aday hakimleri uyardı

"KANUN ÖNÜNDE EŞİTSİNİZ"

Sadece yargısal karar verirken değil, oturup kalktığınız sosyal ilişkilerden tutun, mekanlara varıncaya kadar ve her türlü davranışa varıncaya kadar bir hakim savcı mesleğinde olduğunuzu asla unutmayın. Yine kanun önünde eşit bir vatandaş olduğunuzu da asla unutmayın. O cübbeyi giyerken yargısal yetki kullanıyorsunuz ama çıkarken bir başka vatandaşla, bir kollukla, bir komşunuzla çarşıda pazarda alışveriş yaptığınız bir başka insanla ilişkiniz bir vatandaşlık ilişkisidir. Kanun önünde eşitsiniz, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız."

Adalet Bakanı Gül, alkollü olarak yakalanan hakimi örnek gösterdi, aday hakimleri uyardı

"YARGI SİSTEMİ, KENDİSİNE LEKE GELMESİNE İZİN VERMEZ"

Bu tür davranışları olanların yargıya verebileceği hiçbir katkı olmadığını aktaran Gül, "Yargı o beyaz süt gibidir. Üstüne düşen en küçük lekeyi kaldıramaz. Dolayısıyla buna en başta adliye karşı çıkar, en başta Hakimler Savcılar Kurulu, bu gibi işlemler, eylemler karşısında yargıya leke getirilmesine asla izin vermez, vermeyecektir. Türkiye'nin hangi şehrinde olursa olsun bu tür davranışlarda bulunan insanların, asla adliyede, o şehirlerde hiçbir şekilde yeri yoktur. Adalet dağıtabilmekten de uzak bir davranış ve tutumdadır." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, alkollü olarak yakalanan hakimi örnek gösterdi, aday hakimleri uyardı

NE OLMUŞTU?

5 gün önce Adana merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı. Ekiplerin işlem yapmak istemesi üzerine Hakim Yavuz polis ekiplerine saldırmaya çalıştı.

Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti. Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı. Hakim Hayrettin Yavuz, tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.

Adalet Bakanı Gül, alkollü olarak yakalanan hakimi örnek gösterip aday hakimleri uyardı

Kaynak: Haberler.com

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Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti
Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti
Haber Yorumları (19)
MUHARREM: Lan sanki hakim ve savcılar çok iyi hepsi aynı bunlardan adalet bekle
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ÖĞRETMEN ADAYI: ÇO0ok fahim bi durum...
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A: sayın bakan, bu hakimle ilgili soruşturma açtık, herkes ayağını denk alsın desene
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