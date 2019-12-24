ADALAR'DA RUAM SESSİZLİĞİ... OTEL REZERVASYONLARINI İPTAL EDENLER OLDU, ESNAFIN SATIŞLARI DÜŞTÜ

24.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:30

Adalar'da atlı faytonların 3 ay boyunca durdurulması sonrası Büyükada sokaklarında sessizlik hakim. Bazı otellerde rezervasyonlarını iptal edenlerin olduğu ifade edilirken, esnaf da satışlarının düştüğünü belirtiyor.

Ruam hastalığı sonrası Adalar'da 3 ay boyunca atlı faytonlar durduruldu. Atlar için karantina uygulaması yapıldığı ifade edilirken, geçtiğimiz günlerde çok sayıda Arap turistin gezdiği Büyükada sokaklarında sessizlik hakim. Ruam hastalığının gündeme gelmesi sonrası bazı otellerde rezervasyonların iptal edildiği ifade edildi. Çoğu ziyaretçi ise adaya gelmeden önce otelleri arayıp hastalık hakkında bilgi almak istediklerini söylüyor. Faytonların durdurulması sonrası Arap turistlerin ciddi oranda azaldığı Adalar'da esnafın satışları da geçen haftalara göre düştü.

"HASTALIK SEBEBİYLE İPTAL OLAN REZERVASYONLARIMIZ OLDU"Ruam hastalığının gündeme gelmesi sonrası az da olsa rezervasyonlarda iptaller yaşandığını ifade eden otel yetkilisi Sinem Tuncay, şunları söyledi: "Çok fazla rezervasyon iptali yaşamasak da zaman zaman oluyor. Hastalık sebebiyle iptal olan rezervasyonlarımız oldu. Ada zaten turizm açısından çok fazla gelen insan olduğu için, son bir haftadır sessizlik hakim diyebilirim. Telefonda soranlar var. Yılbaşı rezervasyonlarımızda çok fazla iptal yok. Bizim misafirlerimiz devamlı gelen misafirler. Konuya daha çok hakimler. Havadan bu hastalığın geçmediğini biliyorlar. Sadece atın salyasına maruz kaldıkları zaman geçtiklerini biliyorlar. Bu yüzden yılbaşı rezervasyonlarımızda iptal yok ama tabii ki bir korku var."Adaya gelmeden önce rezervasyonu olanların telefonla arayıp bilgi aldığını ifade eden Tuncay, "Nedir durum, çok mu sakin ada, atlar çalışıyor mu? Soruları soruyorlar" diye konuştu.

"BÜTÜN MÜŞTERİLERİMİZİ ARADIK VE İZAH ETTİK"Büyükada'daki bir otelde yetkili olan Birsen Pekin, "Rezervasyon iptali var. Biz, bizi arayan bütün müşterilerimize bilgi veriyoruz. Kaymakamlık da bu konuda bir açıklama yaptı. 81 at maalesef uyutuldu, hepimiz çok üzgünüz. Fakat buradaki hastanelere, sağlık hekimlerimize herhangi bir ruamlı insan vakası için başvurulmadı. Tabii bu gündeme geldi. 81 at uyutuldu, yer yerinden oynuyor. Biz adalıyız, 60 senedir bu şekilde. Bugüne kadar da ruam hastalığından insanlarla ilgili herhangi bir sorun çıkmadı" diye konuştu. "Bende çok fazla iptal olmadı ama ben diğer otelci arkadaşlarımdan duyuyorum, yılbaşı için çok büyük iptaller olmuş" diyen Birsen Pekin, "Benim 1, 2 tane rezervasyonum iptal oldu. Biz bütün müşterilerimizi aradık ve izah ettik. Çok büyük bir etkisini görmedim. Belki yazın olsaydı, yüksek sezonda çok daha büyük etkisini görürdük. Tek tesellimiz bu aylara denk geldi. Yazın çok ciddi zarar verebilirdi. Telefonla arayanlar bu hastalığın ne olduğunu soruyorlar. Herhangi bir insana bulaşma vakası oldu mu onu soruyorlar. Ne kadar tehlikeli olduğunu soruyorlar" şeklinde konuştu. "TELEFON ARAMALARI VE REZERVASYON SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR"Otel yetkilisi Ercüment Gündüz, "Telefon aramaları ve rezervasyon sayısında düşüş var. Bu ruamı görüp de Marmaris'ten, Antalya'dan, Kuşadası'ndan arayıp soranlar oluyor. Buraya gelmek isteyip de bu hastalığı veya bu karantinayı duyup gelmekten vazgeçen insanlar aramıyordur. Arama sayısı düştü. Rezervasyon sayıları düştü. Direkt arayıp bu hastalığı soran 1, 2 telefon görüşmesine şahit oldum" ifadelerini kullandı. "KİMSE REZERVASYONUNU İPTAL ETMESİN"Büyükada'yı ziyaret eden ve Perşembe gününden bu yana otelde kalan Erdoğan Doğan, "Perşembe gününden beri buradayız. Hatta biraz daha kalmak istiyoruz. Bence kimse rezervasyonunu iptal etmesin. Gelip görsünler, bir şey yok" şeklinde konuştu.

"SATIŞLAR DÜŞTÜ" Geçen haftalara göre satışlarda düşüş yaşandığını ifade eden esnaf Ferhat Yekbaş ise adaya gelmek isteyen ziyaretçilere çağrıda bulundu. Yekbaş, "Bir hafta öncesinde buralar Arap turist doluydu. Şu an da yok. Malum faytonlar kaldırıldı. Satışlar baya düştü. Turistler faytona binmek için geliyor, fayton durdurulduğu için turist gelmiyor. İster istemez insanlar tedirgin oluyor, gelmiyorlar. Bu hastalık sadece bu sene değil yıllar önce de vardı, kimsenin haberi yoktu. Korkmasınlar, bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü --------------------- -Büyükada sokaklarından görüntüler-Otellerden görüntüler-Otel yetkilileriyle haberdeki sıraya göre röportajlar-Esnaf ile röportaj-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan) -Detay görüntüler 23.12.2019 - 19.26 Haber Kodu : 191223269

Kaynak: DHA

- İstanbul