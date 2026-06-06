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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran için ibra kararı

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran için ibra kararı
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerine ait idari ve mali raporlar oy çokluğuyla ibra edildi.

  • Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
  • Ali Koç dönemi 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025, Sadettin Saran dönemi ise 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihlerini kapsıyor.
  • Genel kurulda başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi konuşma yapacak.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda iki ayrı döneme ilişkin idari ve mali raporlar üyelerin oyuna sunuldu. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri oy çokluğuyla ibra edildi.

RAPORLAR GENEL KURULDA OKUNDU

Genel kurulda Şekip Mosturoğlu'nun Genel Kurul Başkanlık Divanı'na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Eski başkan Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 tarihleri arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan sundu. Sadettin Saran dönemini kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasındaki raporları ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel okudu.

İKİ DÖNEM İÇİN DE İBRA KARARI ÇIKTI

Raporların okunmasının ardından genel kurul üyeleri oylamaya geçti. Üyeler, hem Ali Koç dönemini hem de Sadettin Saran dönemini idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti.

GENEL KURULDA SEÇİM HEYECANI SÜRÜYOR

İbra oylamalarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu programı devam etti. Sarı-lacivertli camiada gözler, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yapacağı konuşmalara çevrildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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