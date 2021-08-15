Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor

Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları sabahtan beri devam ederken, İzmir'de gelen 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi de suya girdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları sabahtan beri devam ederken, İzmir'de gelen 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi de suya girdi. Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor.

Olay, Sakarya Nehri'nin üzerinde Selçik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İlçede ikamet eden 3 arkadaş karpuz haline gitme üzere sabah yola çıktı. Selçik Köprüsü'ne gelindiğinde 2 arkadaş köprüden karşıya geçerken, suyun üzerindeki taşların üzerine basarak karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kaya (23) bir anda dengesini kaybederek azgın sulara düştü. Arkadaşlarının suya düştüğünü gören H.O.'da hemen köprüden atlayarak suya girerken, arkadaşını akıntıdan kurtaramadı. Suya düşen genç gözden kısa sürede kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Bilecik İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Botla nehir üzerinde arama yapan ekipler gencin bulamadı. Ardından İzmir'den olay yerine gelen 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi tek tek 45'er dakika suya girerken, görüş mesafesinin 15 santimetre olduğu aktarıldı. 4 kişilik ekip tek tek Sakarya Nehri'ne girerken, Hüseyin Kaya'nın anne babası ve tüm akrabaları yaşlı gözlerle deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan bölgede deniz polisine AFAD ekipleri de yardım ederken, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

(Zuhal Zengin - Nadir Korkmaz/İHA)

Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor
Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor
Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor
Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor
Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Merve Çoban Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 23:34:00. #1.15#

title