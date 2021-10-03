Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor

İZMİR (DHA) - İZMİR Tabip Odası'nın yaptığı anket çalışmasının ön sonuçlarına göre, acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 1'i, görev sırasında kendilerini güvende hissediyor. Yüzde 90'ından fazlasının şiddete maruz kaldığını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Bu anket sonuçları, acil serviste çalışan hekimlerin çığlığını yansıtıyor" dedi.

İzmir Tabip Odası, acil serviste çalışan hekimlere yönelik anket düzenledi. 112'si kadın 330 hekimin katıldığı 44 soruluk ankete, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde çalışan acil tıp uzmanı, acil tıp asistanı, pratisyen hekim, uzman hekim ve asistanlar katıldı. Yüzde 52'si İzmir'den, yüzde 48'i ise diğer şehirlerden olan acil servis hekimlerinin katıldığı anketin ön sonuçları açıklandı.

"Gerçekten zor koşullarda, özveriyle hizmet vermeye çalışan acil servis hekimlerinin gerek olumsuz çalışma koşulları gerekse zaman içinde giderek düşen özlük hakları ve emeklerinin karşılığını alamamak, onları büyük ölçüde istifayı daha çok düşünen, depresyon yaşayan, tükenmişlik yaşayan hekimler haline getirdi."