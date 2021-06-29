Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor

Diğer ülkelere yönelik yaptığı sert açıklamalarla tanınan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son hali, görenleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Kuzey Kore liderinin bir hayli kilo verdiği görüldü.

Son dönemlerde daha az görülmeye başlayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katıldığı programdaki kilo vermiş hali, hakkındaki hastalık haberlerini güçlendirdi. Diğer ülkelere yönelik yaptığı sert açıklamalarıyla bilinen Kim Jong-un'un sağlık durumu, sır gibi saklanıyor. Bilindiği üzere ciddi bir baskının olduğu Kuzey Kore'de bu konu, sadece evlerde konuşulabiliyor.

ZAYIFLAMIŞ GÖRÜNTÜSÜNE ÜZÜLDÜLER

Voice of America'nın Güney Kore haber ajansı Yonhap'a dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore resmi devlet televizyonunun halk ile gerçekleştirdiği röportajda bazı vatandaşlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kim'in zayıfladığını görenlerin üzüntü içerisinde olduğunu belirten bir vatandaş, bu duruma şahit olan herkesin "gözyaşlarına boğulduğunu" ifade etti. Güney Kore medyasında, vatandaşların ifadelerinin Kim'in sağlığı hakkında endişeleri yansıttığı öne sürüldü.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Resmi devlet televizyonunda Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, uzmanlar görüntülerin Pyongyang yönetiminin ülke liderinin değişen fiziki görünümünü kabullenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Leeds Üniversitesi Modern Kore uzmanı Aidan Foster-Carter, ülke liderinin gözle görülür kilo kaybının herkesin bildiği ancak konuşmaktan kaçındığı bir durum olduğunu ancak Kuzey Kore liderinin eskisinden daha iyi göründüğünü belirtti.

FOTOĞRAFI GÖRENLER ŞÜPHEYE DÜŞTÜ

Bazı uzmanlar, Kim'in zayıflamış görüntüsünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik darboğaz yaşayan ülkenin sakinlerine yönelik "kemer sıkma" mesajı olabileceğini de ifade ederken, Kim'in sağlık duruma dair şüphelere dikkati çekti. Bu ay başında ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin bir toplantısında görüntülenen Kim'in önemli miktarda kilo kaybına uğradığı söylentileri çıkmıştı.

ÖLDÜĞÜ SÖYLENTİLERİ ÇIKMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim hakkında, geçen yıl "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan 2020'de kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı