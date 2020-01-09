Açıkgöz, "Emektar tüm gazetecilerimize minnettarız"

09.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:15

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divan Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yayımlamış olduğu mesajında, basının demokrasi ile yönetilen ülkeler için büyük önem taşıdığını vurguladı.



AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yayımlamış olduğu mesajında, demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan gazetecilerimiz, özveri ile doğru bilgiye ulaşmak için çalışmakta, olayları en hızlı ve doğru şekilde kamuoyunun bilgisine sunmaktadır dedi. Açıkgöz sözlerine şöyle devam etti: "Aynı zamanda farklı düşüncelere ait vatandaşlarımızın da sesi olan gazetecilerimiz, ülkemizdeki düşünce ve fikir özgürlüğünün temsilcisi konumundadır. Mesleğin olumsuz ve zorlu şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan tüm gazeteciler takdirin en büyüğünü hak etmektedir. Büyük bir fedakarlık göstererek canla başla çalışan tüm zorlu şartlara göğüs geren tüm gazetecilere teşekkürü bir borç biliriz. Basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle tebrik eder; başarılarının daim olmasını dileriz. Sevdamız Nevşehir'imizin huzurunun ve düzeninin korunması, ilimizin en iyi şekilde tanıtılması, eğitim, sağlık, turizm, tarım alanlarındaki, kamu kurumlarındaki hizmetlerin anlatılması, dünyaya tanıtılması ve daha birçok alanda bizlere destek olan, yol gösteren Nevşehir'imizin değerli basın mensubu arkadaşlarımıza gösterdiğiniz üstün gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA