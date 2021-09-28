Açık Ögretim Lise Kayıtları ne zaman başlıyor 2021? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı!

Aöl kayıtları ne zaman başlıyor ? sorusu son dönemde öğrenci ve öğrenci adayları tarafından merak edilmekte. Öğrenci adayları internette konu ile alakalı en çok " AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Ögretim Lise Kayıtları ne zaman başlıyor 2021? AÖL ilk kayıt nasıl yapılır?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Açık Öğretim Lise kayıtları ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

AÇIK ÖGRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

AÖL'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2021 açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre;

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE 1. DÖNEM İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

AÖL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci;

T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatırmalıdır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat edip, ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırmalıdır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim alamayacak ve eksik belgeyle ya da dosya ile işlem yapamayacaktır.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.

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