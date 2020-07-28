Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık ceza infaz kurumu koronavirüs izinleri uzadı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde de tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin covid-19 izni kullanmasına karar verilmişti. Sağlık Bakanlığı önerisi ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla açık ceza infaz kurumu izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi nedir, ne demek? Açık cezaevi izinleri, 14 Nisan kararları doğrultusunda 31 Mayıs tarihine kadar uygulamaya konmuştu. Sağlık Bakanlığı salgın riskinin henüz devam ettiğini belirterek açık cezaevlerinde uygulanan izinlerin uzatılmasını önerdi. 31 Temmuz'da dona erecek olan izinler ne kadar uzatıldı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla doğrultusunda 31 Temmuz'da bitecek olan açk cezaevi izinleri iki ay süreyle uzatıldı. Duyuruda:

''31 Mayıs 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerisi üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmasına karar verilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Covid-19 iznine ilişkin sürelerin 31/07/2020 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22/07/2020 tarih ve 13588366-149-E.1224 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki (2) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' ifade edili.