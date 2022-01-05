Acer, CES 2022'de Yeni Nesil Chromebook'larını Tanıttı!

Acer, devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2022'de üç yeni Chromebook dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Bunlara Chromebook Spin 513, Chromebook 315 ve Chromebook 314 adı verildiğini açıkladı.

Bu cihazların hepsi hibrit iş kurulumlarını, eğlenceyi ve güvenlikle ilgili ihtiyaçları karşıladığı bildirildi. Chromebook'lar uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlardır, bu nedenle içlerinde mütevazı özellikler bulacaksınız.

Acer Chromebook Spin 513, Chromebook 315 ve Chromebook 314 Teknik Özellikleri

Hafif projeler veya bazı basit işler için iyi bir bilgisayara ihtiyaç duyan kişileri hedefleyen Chromebook Spin 513, çoklu görevlere izin veren sekiz çekirdekli MediaTek Kompanio 1380 işlemciye sahiptir. Grafikler için Mali-G57 MC5 GPU'nuz vardır. 13,5 inç (2256x1504 piksel) VertiView ekrana ve 3: 2 en boy oranına ve dar çerçevelere sahiptir. Chromebook'ta 8 GB RAM ve 128 GB eMMC depolama alanı bulunur.

Chromebook'un ekranı, bir tablet gibi çalışmasını sağlamak için 360 derecelik bir bükülme dahil olmak üzere en az dört açıda bükülebilir. Acer, bu Chromebook'a MIL-STD 810H sınıfı dayanıklılık kazandırdı, bu da onu düşmelere ve aşırı hava koşullarına dayanacak kadar güçlü kılar. Dizüstü bilgisayar 10 saatlik bir pil ömrü sunabilir. Chromebook'ta arkadan aydınlatmalı bir klavye, DTS Audio'lu yukarı doğru çalışan stereo hoparlörler, iki mikrofon, bir USB-C bağlantı noktası, Wi-Fi 6 ve Bluetooth bulunur.

Acer Chromebooks 315 ve Chromebook 314, Intel işlemciyi kullanıyor. Her ikisinde de 8 GB RAM ve 128 GB eMMC depolama alanının yanı sıra aynı 10 saatlik pil kapasitesi, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası ve DTS Audio ile çalışan stereo hoparlörler bulunur.

Chromebook 315; 15,6 inç Full-HD parlama önleyici ekrana sahiptir ve biraz ekstra para karşılığında dokunmatik ekranlı bir varyantı tercih edebilirsiniz. Çoklu görev için tasarlanan Chromebook 315, arkadan aydınlatmalı klavyede sayısal tuşlarla birlikte gelir. Acer, dokunmatik yüzeyde okyanusa bağlı plastik atıkları içeren çevre dostu OceanGlass teknolojisini kullandığını söyledi. Geniş görüş alanına ve parlama azaltma teknolojisine sahip HDR özellikli bir web kamerasına sahiptir. Chromebook 314 ise parlama önleyici panelli 14 inç Full HD ekrana sahiptir.

Bu da, geçici gürültü azaltma (TNR) teknolojisine sahip parlamayı azaltan bir web kamerasına sahiptir. Chromebook 314, Chromebook Spin 513'e çok benzeyen MIL-STD 810H sınıfı dayanıklılıkla birlikte gelir.

Acer Chromebook Spin 513, Chromebook 315 ve Chromebook 314 Fiyatı

Chromebook Spin 513, 599,99 $ + vergiler ile bu yılın haziran ayında Kuzey Amerika pazarlarında satışa çıkarken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı içeren EMEA bölgelerinde Nisan ayında 649 € + vergiler ile piyasaya sürülecek. EMEA ülkeleri arasında Türkiye'de bulunmaktadır.

Chromebook 315'in fiyatı 299,99 $ + vergiler ile ocak ayında Kuzey Amerika'da satışa sunulacak, EMEA pazarlarındaki satışı ise 2022 yılının ilk çeyreğinin sonlarında 399 € + vergiler ile gelecek.

Acer'ın Chromebook 314'ü Haziran'da Kuzey Amerika'da 299,99 $ + vergiler, EMEA pazarlarında ise Nisan ayında 369 € + vergiler ile satışa sunulacak.

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