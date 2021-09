Acend VALORANT Masters Berlin Çeyrek Finaline Yükseldi

VALORANT Masters Berlin A grubu maçları tamamlandı. Kaybedenler finalinde Acend, rakibi Supermassive Blaze'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

100 Thieves VALORANT Masters Berlin Çeyrek Finaline Yükseldi

VALORANT Masters Berlin macerası tüm hızıyla devam ediyor. Grup aşamaları yavaş yavaş tamamlanırken playofflarda Çeyrek Final mücadelesi oynayacak takımlar da belli olmaya başlıyor. A Grubu karşılaşmaları bugün itibariyle tamamlandı ve son karşılaşmada kaybedenler finali SuperMassive Blaze ve Acend karşılaşması oldu. Acend bundan önce Vision Strikers ekibine 2-0 yenilmişti. SuperMassive Blaze ise 10 Eylül'de Acend'a 2-0 yenilmiş ve ardından Paper Rex'e karşı zafer kazanarak kaybedenler finaline yükselmişti. Acend rakibini 2-1 yenerek gruptan çıkmayı başardı ve Valorant Master Berlin çeyrek finaline yükseldi. Temsilcimiz SuperMassive Blaze ise böylece turnuvaya veda etmiş oldu. İşte karşılaşmanın özeti:

Ascent 13-6 (SMB Galibiyeti)

Karşılaşmanın ilk haritası SuperMassive Blaze tarafından seçilen Ascent oldu. Haritanın ilk yarısı oldukça çekişmeli geçti ve aradaki fark çok açılmadı. 7-5 kapanan ilk yarı sonrası ikinci yarı SuperMassive Blaze için oldukça iyi geçti. İkinci yarıda Acend sadece 1 raunt kazanabildi. Bu sayede haritayı başarılı bir şekilde 13-6 kapatan SMB, genel skoru 1-0'a getirmiş oldu. Karşılaşmanın MVP'si "Izzy" oldu.

Bind 13-7 (Acend Galibiyeti)

Karşılaşmanın ikinci haritası ise Acend tarafından seçilen Bind oldu. İlk yarıda büyük bir Acend dominasyonu yaşandı ve Acend, 9-3'lük avantajlı bir skorla ilk yarıyı kapatmayı başardı. SMB ikinci yarıda biraz daha iyi oynasa da bu durum geri dönüş yapmaya yetmedi ve Acend geri dönüşe izin vermeyerek 13-7 haritayı kapattı. Seride genel skor 1-1'e gelmiş oldu. Karşılaşmanın MVP'si 21/11/10'luk skor ile Sage oynayan bir diğer Türk temsilcimiz "cNed" oldu.

Split 13-10 (Acend Galibiyeti)

Karşılaşmanın en çekişmeli mücadelesi SMB tarafından seçilen Split haritasında yaşandı. Haritanın ilk yarısı 6-6 kapandı ve her iki takım da müthiş performans gösterdi. İkinci yarıda da aynı çekişme yaşandı. Her iki takım için de art arda alınan Clutch rauntları, beklenmedik vuruşlar ve kaybedilen eco rauntlar sonrası durum bir şekilde Acend lehine ilerlemeye başladı. SMB, dezavantajlı bir pozisyonda kalmaya başladı ve haritaya tutunamayarak rakibi Acend takımına karşı 13-10 yenildi. Seride genel skor 2-1 oldu ve Acend zafere ulaştı. Karşılaşmanın MVP'si 27/16/6'lık başarılı bir skor ile "zeek" oldu.

Böylece Acend VALORANT Masters Berlin çeyrek finaline yükselmiş oldu. SuperMassive Blaze ise turnuvaya veda etti. Acend VALORANT Masters Berlin yolunda 17 Eylül 2021 TSİ 20.00'da 100 Thieves ile karşılaşacak. Temsilcimiz SuperMassive Blaze'i emeklerinden dolayı tebrik eder ve Acend takımında yer alan bir diğer Türk temsilcimiz cNed'e başarılar dileriz. Masters Berlin karşılaşmalarını buradan takip edebilirsiniz.

