Acemi kasaplar kendilerini kesti
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Acemi kasaplar kendilerini kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Acemi kasaplar kendilerini kesti Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Acemi kasaplar kendilerini kesti

ADANA - Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlattı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.

Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlattı.

Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti
Acemi kasaplar kendilerini kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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