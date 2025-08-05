CHP'li kimliğiyle uzun yıllardır aktif siyasette yer alan Abdurrahman Tutdere, hem milletvekilliği hem de belediye başkanlığı görevleriyle tanınıyor. Özellikle "Abdurrahman Tutdere kimdir?" sorusu eşliğinde, onun kariyeri, eğitimi ve hukuki süreci dikkatle takip ediliyor. Peki, Abdurrahman Tutdere kimdir? Abdurrahman Tutdere kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

Abdurrahman Tutdere 19 Ocak 1976 tarihinde Adıyaman'da doğmuştur. Kürt asıllı Türk avukat ve siyasetçidir. TBMM 27 ve 28. dönem CHP Adıyaman milletvekilidir. 2024 yerel seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanı seçilmiştir.

1976 yılında Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca köyünde doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde ve Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulunda görevler aldı.

1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarına katıldı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.

2018 seçimlerinde CHP'den Adıyaman milletvekili seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili seçildi ve TBMM'de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.

2024 yerel seçimlerinde CHP'den Adıyaman belediye başkan adayı oldu ve gayriresmi sonuçlara göre oyların yüzde 49,74'ünü alarak belediye başkanlığını kazandı. Böylelikle Tutdere, 1989'dan sonra Adıyaman Belediye Başkanlığını kazanan ilk sosyal demokrat siyasetçi oldu. Tutdere, 3 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

Hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan soruşturma yürütülen Tutdere, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanında çalışan bazı isimlerin ifadeleri doğrultusunda 5 Temmuz'da gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 4 gün sonra hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Tutdere karardan 2 gün sonra görevden uzaklaştırılmış daha sonra ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.