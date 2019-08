Abdullah Avcı: "Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatmaya geldik"

09.08.2019 16:50

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarın da desteğiyle siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşamak istediğini dile getirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyerek siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"OYUNCU GRUBU İSTEDİKLERİMİZE OLUMLU YAKLAŞIYOR" Beşiktaş'a imza attıktan sonra geçen 2 aylık süreçte neler yaptıklarına ilişkin bilgiler veren Avcı, "İmza töreninin üstünden tam 2 aylık bir süreç geçti. O günkü basın toplantısında söylediğim bir şey vardı. Şerefiyle oynamayı ve hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak. O 2 aylık süreçte neler oldu, neler yaptık. Ümraniye ile ilgili birtakım tespitler yaptık. Bunun içinde yenilenme, sağlık, bilim var. Yüzde 70-80'i tamamlandı. Transferlerle ilgili çalışmalarımız devam etti. Riva ve Avusturya'da bir kamp dönemi yaşandı. Beni mutlu eden şey, oyuncu grubunun yapmak istediklerimize çok istekli yaklaşmaları. Her şey çok çabuk oluşmuyor. Neleri dizayn edeceğiz, başlangıçlar nasıl olacak çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"PAZARTESİ BÜTÜN TAKIM BERABER OLACAK" Özellikle son günlerde üst üste yaşanan sakatlıklarda kamuoyuna yansıyanın aksine abartılacak bir durum olmadığını dile getiren Abdullah Avcı, "Gökhan'ın eli çatladı. Burak'ın müsabakada aldığı darbe sonrası ayağı çatladı. Müsabaka esnasında oldu. Atiba'nın kasık sakatlığını biliyorsunuz. Kamuoyuna yansıyan, abartıldığı gibi bir durum yok. Müsabaka esnasında olan şeylere benim yapabileceğim bir şey yok. Her türlü bilimden faydalanan bir ekibiz. Burak ve Karius hariç, pazartesiden itibaren bütün takım bizimle olacak. Adem Ljajic en ufak bir ağrısı olmayan bir oyuncu. Bugün bile takıma katılmak istedi ama pazartesi katılacak. Onun dışında Karius kaldı. Karius, müsabakanın son anında bir gerilme oldu. 2 hafta bizimle olmayacak. Dorukhan'ın son milli maç öncesinde bu sakatlığı vardı. Durağan sezonda ayağının geçtiğini düşünerek tedavi olmadı. O da pazartesi günü takımla antrenmanda olacak. Roco da 2 hafta sonra olacak. Fiziksel olarak her türlü bilimden faydalanan bir takımız. Burak ve kaleci Karius hariç pazartesi bütün takım beraber olacak" şeklinde konuştu.

"MESAFE KAT EDECEĞİMİZ YERLER VAR" Göreve geldikten sonra siyah-beyazlı takımın oyun planında bir takım değişikliklere gittiğini ancak istenen sistemin oturması için zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Avcı, "Değişimler çok kolay olmuyor. Bir sistemin üzerinden de gitmiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa oynar. Ayrıca dominant oynar. Nerede topa sahip olacağız, nerede baskı yapacağız? Bu değişimler çok kolay olan şeyler değildir. Değişimi yaşarken sonuç almak gerekiyor. Mesafe kat edeceğimiz yerler var" dedi.

"ROCO BİR ADIM ÖNE ÇIKTI" Savunma hattına gerçekleştirilen transferler olduğu gibi yine aynı mevkide görev alan isimler arasında takımdan ayrılabilecek futbolcuların olabileceğine de dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Geldiğim günden beri söylediğim şey sol ayaklı bir stoperdi. Israrcı olduk. Yönetim de son derece sağlıklı çalışmalar yaptı. İspanya'da yetişmiş, pas oyununu iyi bilen Victor Ruiz'i kadroya kattık. Bizim için doğru bir tercih oldu. Vida uluslararası oyuncu. Mirin ve Roco dışarıdan gördüğüm oyuncuydu. Yakından gördük ve ilk defa çalıştık. Roco bir adım öne çıkarak bazı şeyleri hissettirdi. Mirin gibi taliplisi olan oyuncuların durumu konuşuluyor. Kulüp menfaatleri doğrultusunda tabii ki olabilir" ifadelerini kullandı.

"BİR YERLİ KALECİ İSTEĞİMİZ VAR" Yerli bir kaleci almak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini de açıklayan Avcı, şunları söyledi:

"Karius ile iletişim kurduk. Güzel de cevap veriyor. Burada kiralık. Beşiktaş'ın geleceği adına yerli kaleci yatırımı geldiğim günden beri konuşuluyordu. Utku Yuvakuran'ın da gelişimi iyi gidiyor. Ancak bir yerli kaleci isteğimiz var. Çalışmalar yapıyoruz bu konuda."

"QUARESMA'YA ŞANS VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Ricardo Querasma'nın takımdaki geleceğinin sorulması üzerine ise Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Kadro yapılanmasını yaptığımızda TFF'ye 28 kişi bildiriyoruz. Ama her mevkide 2 oyuncu istersin. Quaresma'ya her oyuncuya olduğu gibi şans vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar son derece profesyonel çalışıp, istediklerimize cevap veriyor. Adımlar atıyor, sistemdeki değişikliklere olumlu yanıt veriyor. Biz şans vermeye devam edeceğiz. Gerisi futbolcuda. İstediklerimizi yapmaya çalışan bir oyuncu. Yetenekli oyuncu sisteme dahil olunca daha değerli oluyor. Bunun için de adımlar atıyor."

"ORHAN HOCA SAMİMİ BİR AÇIKLAMA YAPTI" Avcı, yardımcı antrenörü Orhan Ak ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ise, "Orhan hoca yaşanan olaylarla ilgili çok samimi bir açıklamada bulundu. Başkanımız da görüşlerini net şekilde belirtti. Ben, Beşiktaş'ın profesyonel çalışanıyım, her çalışandan maksimum verim almaya çalışıyorum. Kulübede olacak mı, olmayacak mı? 3 yardımcı antrenörüm var. 2 tanesini kulübede 1'ini tribünde kullanıyorum. Maçlara göre bunlar değişiklik gösterebiliyor. 3 antrenör kulübede olmuyor, dönüşümlü olarak 2'sini kullanacağım" dedi. Beşiktaş taraftarına da seslenen Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Sahanın içinde kalaya çalışan biriyim. Beşiktaş taraftarı çok sağduyulu bir taraftardır. Neyin ne olduğunu fark edebilen ve takıma destek veren bir taraftardır. Biz, Beşiktaş taraftarından zaman değil, destek istiyoruz."

"OYUN İÇİNDE TAKTİKSEL ESNEKLİKLER OLUR" Nasıl bir oyun planı uygulamaya koyacağına ilişkin de açıklamalar yapan siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Top sendeyken, rakipteyken organizasyonlar ne? Bunu ben anlatmayayım siz bulun. Bazen rakibe, bazen duruma göre değişiyor. 4-2-3-1'i kullanmıyorum. Ben gelirken tespitler yaptım. Ben oyuncularla geri bildirim toplantıları yapıyorum. Sistem içindeki duruma ne dediklerini öğreniyorum. Son derece güzel geri bildirimler alıyoruz. Ben şunu oynatırım, bunu oynatmam demiyorum. Taktiksel esneklikler vardır" diye konuştu.

"BÜYÜK PARA DEĞİL, AKILLI PARA VAR" Transferde büyük paralar harcamak yerine akıllı adımlar atarak en doğru oyuncuları alma uğraşında olduklarına da dikkat çeken Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş bir organizasyon işidir. Yönetim, başkan, izleme komitesi. Doğru bir şekilde gidiyoruz. Büyük para değil, akıllı para var. Rekabet var. Sol bek netleşti, kaliteli bir stoper katıldı. Tyler Boyd bize katıldı. Bunun içine birkaç ilave daha yapacağız. Umarım hem bütçesini doğru ayarlayan, şampiyonluğa oynayan, doğru taktiklerin olduğu bir oyun olacak diye düşünüyorum."

"EKİP OĞUZHAN'A YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR" Garry Medel ve Oğuzhan Özyakup hakkında da görüşlerini bildiren başarılı teknik adam, "Bu gitsin, şu kalsın demedim. Herkes değerlidir. Medel ile 1 haftadır çalışıyoruz. 2 mevkide oynayabiliyor. Kulüp bir karar alabilir. Medel'den memnunum. Kazanma isteği olan bir karakter. Oğuzhan ile ilgili başkan da konuşmuştu. Oğuzhan genç milli takımda 6 numara oynuyordu. A Milli Takım'a ilk ben aldım. Buraya geldikten sonra hepsiyle görüşme yaptım. Oğuzhan da onlardan biri. Neler beklediğimizi net şekilde anlattık. Ekip birebir Oğuzhan'a yardımcı olmaya çalışıyor. Bundan sonra oyuncu adım atacak. Doğru hareket eden her oyuncu bizim için önemli bir parça olacak" şeklinde konuştu.

"OYUN PLANINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK" Kamp dönemindeki antrenmanlarda ve oynadıkları maçlarda Karius'tan başlayan pas trafiğiyle oyun kurduklarının ve bu sistemin ligde de devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Abdullah Avcı, "Oyun içinde esneklikler vardır. Büyük takımlar dominant oyun oynarlar. Karius'tan, oyun planından bahsettik. Bazen direkt oyun oynayacaksın oradan dönecek gol olacak. Bugün oyuna ilk 10 dakika şöyle başlıyoruz diyebilirim. Karius ile konuştuk. Çok mutlu oldu. Gerekli eğitimi almış bir oyuncu. Utku da öyle bakıyor. Oyun planında değişiklik olmayacak, opsiyonlar olacak. Bir düzenden bir düzene geçme durumu var. Bende çok değişik bir düzen yok. Dorukhan neler yapacağımızı biliyor. Bundan da memnun. Savunmada ve hücumda neler yapacağını biliyor. Herkes bireysel olarak ne yapacağını çok iyi biliyor" cevabını verdi.

"BEŞİKTAŞ ARMASI SİZİ AYAĞA KALDIRIYOR" Beşiktaş'a transfer olduktan sonra hayatında nelerin değiştiğini de anlatan Avcı, "İletişim önemli. Hep aynı şekilde kalabiliriz. Güler yüzümüzü kimseden eksik etmemeye çalışıyoruz. Geçen tesiste kaldım. Çok yorgundum ve kafam karışıktı. Kalktığımda başımın üstünde Beşiktaş arması vardı. O seni tekrar ayağa kaldırıyor. Hayatında çok şey zorlaşırken, kolaylaşıyor. Taraftarlardan zaman istemiyoruz, destek istiyoruz. Beşiktaş'a karşı daha önce yarışmış bir teknik adamım. Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatmaya geldik" ifadelerini kullandı.

"Forvete bir oyuncu almak istiyoruz" Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından santrfor bölgesine transfer yapıp yapmayacaklarına ilişkin 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Burak Yılmaz çok önemli bir oyuncu. Yaptığı koşular bile önemli. En kötü eylül ayında bizimle beraber olacak. Güven, geçtiğimiz sezon sonradan takıma önemli katkılar sağladı. Burada da önemli potansiyel olduğunu gördüm. Umut ligi daha yeni gördü. Ama bir tane oraya doğru oyuncu, akıllı para harcayacağımız oyuncu almak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Avcı, ayrıca Tyler Boyd'un Başakşehir'de beraber çalıştığı Edin Visca ile benzer özellikler gösterdiğini ve ABD'li oyuncudan uzun vadede güzel faydalar sağlamak istediklerini söyledi.

"SİSTEMLERDE NELERİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ BUNU DÜŞÜYORUZ" Hazırlık maçlarında gol atamamalarına yönelik gelen bir soruya Abdullah Avcı, şöyle cevap verdi:

"Hazırlık maçlarında gol atıp atmamak önemli değil. Belki 4 maçı geçen seneki sistemdeki gibi oynasalardı kazanacaklardı. A Milli Takım'da maçlar oynadık. Herkes 10 senenin takımı geldi dedi, sonra başka şeyler söylenmeye başladı. Bu gerçekçi mi, değil mi zamanla göreceğiz. Sistemlerde neleri değiştirebiliriz, mevcuttan nasıl maksimum faydalanabiliriz, bunu düşünüyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz"

"KARTAL, MUHAYER, ERDEM BİZLE DEVAM EDECEK" Yarın Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçında altyapı ağırlıklı bir kadroyla çıkacağını ve burada genç futbolcuların göstereceği performansa göre sezon içinde faydalanabilecekleri oyuncuları belirleyeceklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Riva'da 31 oyuncu bulundu. 10'u altyapı, 2'si kaleciydi. Buraya geldiğimde altyapıyla da toplantı yaptım. Biz 5 maça 11 değişik oyuncuyla da çıktık. Hepsi oyuncu olacak ama nerenin oyuncusu olacağını performansları netleştirecek. Tabii ki ön plana çıkan oyuncular var. Kartal, Muhayer, Erdem bizle devam edecek oyuncular gibi duruyorlar. Yarınki maçı hemen hemen 9 genç oyuncuyla oynayacağım. Onlardan alacağımız performans önemli. 2-3 tanesini de sezon içinde kullanma isteğimiz var. İnşallah yarın o seviyede onları görebiliriz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA