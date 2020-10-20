Abdülkerim Durmaz kimdir? Abdülkerim Durmaz ne dedi?

Abdülkerim Durmaz söylediği sözlerle gündem oldu. Peki, Abdülkerim Durmaz kimdir? Abdülkerim Durmaz'ın Fatih Terim hakkında söylediği sözler gündeme oturdu. Abdülkerim Durmaz ne dedi, kime küfretti?

Bir televizyon programında katılımcı olarak yer alan Abdülkerim Durmaz söylediği sözlerle gündeme oturdu. Peki, Abdülkerim Durmaz kimdir? Abdülkerim Durmaz ne dedi?

ABDÜLKERİM DURMAZ KİMDİR?

Abdülkerim Durmaz 13 Eylül 1960 yılında Karagümrük'te dünyaya gelmiştir. Türk eski futbolcudur ve teknik direktördür. Şu an Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

Kulüp takımları kariyeri

Evli ve bir çocuk babasıdır. Futbola çocuk yaşlarda 1975'te Karagümrük altyapısında başladı. Hocası Osman Odman namı diğer "Lağım Osman"dır. Karagümrük genç ve amatör takımdayken birçok kez şampiyonluk ve kupa kazandı. Karagümrük A Takımında ilk maçı 1978 senesinde Tarsus İdmanyurdu maçı oldu. 1982-1983 sezonunda 1. Lige çıkan Karagümrük takımının en etkili ve 16 golle gol kralı futbolcusu idi.

Karagümrük takımında libero mevkiinde gösterdiği başarılı futbolla dikkatleri çekti ve 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli forma ile 1984-85 Türkiye Ligi, 1985 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1985 Donanma Kupası ve 1985 ile 1986 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluklarını yaşadı. Çağdaş libero anlayışına sahip futbolunu Fenerbahçe'de de sürdürürken, sık sık gördüğü sarı kartlar nedeniyle birçok maçta da takımda yerini alamadı. Çünkü o zamanki kurallara göre üst üste iki maçta sarı kart gören bir sonraki maçta cezalı sayılıyordu. Abdülkerim Durmaz gördüğü sarı kartlar yüzünden birçok maçta cezalı duruma düştüğünden genellikle çok kırmızı kart gören bir oyuncu olarak yanlış bilinirdi. Bu yanlış anlaşılmaya hırçın mizacı elbette katkı yapmış olmalı. Ve fakat aksine o Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sadece 1, bütün kariyeri boyunca yalnızca 5 kırmızı kart görmüştür.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda mutlu sona ulaşacağı 1988-89 sezonunun hazırlık döneminde kadroda yer alan ve bazı maçlarda forma da giyen Durmaz, teknik direktör Todor Veselinoviç'in gözüne giremedi ve MKE Ankaragücü'ne kiralandı.

1989-90 sezonunda da MKE Ankaragücü'nde kadro dışı kalması üzerine Sakaryaspor ile anlaştı. 1993'e dek Zeytinburnuspor formasını terlettikten sonra eski takımı Karagümrük'e geçti, 1995-96 sezonunda Güngören Belediyespor'da oynayarak aktif sporculuk hayatını noktaladı.

Millî takım kariyeri

Durmaz, 1 kez ümit 11 kez de A millî olmak üzere toplam 12 kez millî oldu [3]. 7 Eylül 1984 tarihinde Sovyetler Birliği'ne karşı 2-1 kazanılan maçta ilk kez ümit milli[4], 19 gün sonra da 26 Eylül 1984 tarihinde Polonya'ya karşı A millî formayı giydi [3]. 1986 FIFA Dünya Kupası elemelerinde dört maçta forma giydi.

Wembley'e ayak basan ilk Türk futbolcu

Abdülkerim Durmaz, 16 Ekim 1985'te oynanan 1986 Dünya Şampiyonası Grup Eleme Maçı'nda İngiltere'ye 5-0 mağlup olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştır.[5] Durmaz, bu maçta ilk defa Wembley Stadı'nda oynayacak Türk Milli Takımı'nı antrenman için taşıyan otobüs stada yaklaştığında otobüsten inerek stada koşmaya başlamıştır. Kimsenin ne yaptığını anlamayan Durmaz, hızlıca koşarak Wembley Stadı'na ayak basan ilk Türk futbolcu olmuştur.[6]

Kişisel Hayatı

Abdülkerim Durmaz, evlidir Sena adında kızı vardır.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra bir dönem spor yazarlığı da yapan Durmaz antrenör olarak görev almaya başladı. 1996-97 sezonunda yetiştiği Karagümrük'te teknik direktörlük hayatına başlayan Durmaz, daha sonra sırasıyla Güngören Belediyespor, Eyüpspor, Karagümrük (2001-02 sezonu ve 2002-03 sezonu ilk yarısında) Karagümrük, Güngören Belediyespor, Kasımpaşa, Kahramanmaraşspor, Mersin İdman Yurdu, Adana Demirspor, Pendikspor ve İstanbul Güngörenspor'u çalıştırdı.

Şair İsmet Özel'in kurduğu ve şu anda fahrî başkanlığını yaptığı İstiklâl Marşı Derneği'nin üyesidir.

ABDÜLKERİM DURMAZ NE DEDİ?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve zaman zaman skandalları ile gündeme gelen Beyaz Futbol programının dün akşam yayınlanan bölümüne Abdülkerim Durmaz'ın küfrü damga vurdu.

Daha önce Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnakları hedef alan çıkışı ile büyük tepki çeken programda dün akşam da sunucu Onur Yıldız konuştuğu sırada Abdülkerim Durmaz'ın "Doğduğu günün ..... ..... ben gidiyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.