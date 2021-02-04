Abdulkadir Selvi kimdir? Abdülkadir Selvi kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Abdulkadir Selvi mesleği ve alanı nedir?

Açık Oturum'a konuk olan Abdülkadir Selvi, yaptığı açıklamalar ve gündeme, siyasete, politikaya dair yaptığı yorumlarla sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Abdulkadir Selvi kimdir? Abdülkadir Selvi kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Abdulkadir Selvi mesleği ve alanı nedir?

Canlı yayında Açık Oturum programına konuk olan Abdülkadir Selvi,gündeme, siyaseteve politikaya dair yaptığı açıklamalar ve yorumlarla sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Abdulkadir Selvi kimdir? Abdülkadir Selvi kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Abdulkadir Selvi mesleği ve alanı nedir?

ABDULKADİR SELVİ KİMDİR?

Abdulkadir Selvi 1964 yılında Sivas'ta doğdu ve 56 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Metalurji Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında birçok gazete ve dergide editörlük yaptı.

Yeni Nesil ve Yeni Asya gazetelerinde çalıştı, ardından 1992 ve 2000'li yıllarda yayın yapmış olan HBB TV'de muhabir ve haber müdürü olarak çalışmaya başladı. Ayrıca aynı kanalda "Politika Gündemi" isimli programı hazırlayarak sundu. Sonrasında TGRT kanalının Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. 2001 yılında Yeni Şafak gazetesine katıldı ve gazetenin Ankara Temsilcisi oldu. Nisan 2016 tarihinde Hürriyet gazetesine transfer edildi. Abdülkadir Selvi, evli ve üç çocuk babasıdır.

Abdulkadir Selvi'nin üç kitabı bulunmaktadır: