Abdli Senatör Lindsey Graham: Ypg, PKK'nın Siyasi Koludur, Türkiye İçin Yarattığımız Problemi...

Ankara'da temaslarda bulunan ABDli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmeler sonrası düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere değindi.

ABDli senatör, "YPG, PKK'nın siyasi koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini 'yavaşlatmasını umduğunu' söyleyen Graham, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın da "YPG unsurlarının Türkiye'den uzaklaştırılmasıyla ilgili Türkiye ile bir plan üzerinde çalıştıklarını" ifade etti.

Graham, "Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara bir şey borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatlarımız var ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. General Dunford'un YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması, ağır silahların alınması konusunda Türk askerleriyle çalıştığı bir plan var. Menbic yol haritası uygulanırsa, Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur" diye konuştu.

Graham, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde 'ABD stratejisinin de hatalı' olduğu yorumunu yapıp şu ifadeleri kullandı:

"(Yönetimin) Çekilme isteğini anlıyorum. Ama planlı olmayan bir çekilme kaos olur. Başkan Donald Trump'a Obama'nın yaptığını yapmaması, yani öylece çıkıp gitmemesi konusunda uyardım."



Trump 'Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız' demişti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Trump, Kürtlerden de Türkiye'yi tahrik etmemelerini söylemişti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1084584259510304768

Trump, Twitter'da şu mesajı paylaşmıştı:

"Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD'in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.

"Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan yıkıma uğratacağız. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.

"ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"

Kalın: Suriyeli Kürtleri PKK, PYD ve YPG'yle bir tutmak vahim hata

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, yine Twitter'da, Trump'ın mesajını alıntılayarak verdiği yanıtta, "Suriyeli Kürtleri ABD'nin terör örgütleri listesindeki PKK ve Suriye kolu PYD/YPG'yle bir tutmak vahim bir hata olur. Türkiye teröristlerle savaşıyor, Kürtlerle değil. Kürtleri ve tüm diğer Suriyelileri terör tehditlerine karşı koruyacağız." demişti.

https://twitter.com/ikalin1/status/1084600650149830656

Kalın mesajında, "Teröristler, ortaklarınız ve müttefikleriniz olamaz. Türkiye ABD'nin stratejik ortaklığına uymasını terörist propagandayla gölgelenmemesini istiyor. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında fark yoktur. Hepsiyle savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen ay YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin denetimindeki bölgelerde bulunan ABD askerlerinin derhal geri çekilmesi emrini vermişti.

Daha sonra çekilme sürecinin zamana yayılacağı açıklanmıştı.