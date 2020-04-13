ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
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ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya yükseldi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi.

13.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 115 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD ve Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de son 24 saatte gerçekleşen ölüm ve vaka sayıları açıklandı.

ABD VE İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 2 BİN 225 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 607 artışla 557 bin 663'e, can kaybı ise 1508 artarak 22 bin 116'ya ulaştı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 169 bin 496 vakayla İspanya, 156 bin 363 ile İtalya ve 133 bin 672 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK'TA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Eyaletlere bakıldığında salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 181 bin 825 olan vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 463 artışla 190 bin 288'e çıktı.

New York'u 61 bin 850 vakayla komşusu New Jersey, 25 bin 475 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 9 bin 385 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 350 ölümle New Jersey ve 1479 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

TOPLAM 41 BİN 871 HASTA İYİLEŞTİ

ABD'de 2 milyon 816 bin 674 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 9 bin 761 artışla 41 bin 871'e ulaştı. Ülke genelinde hastanede tedavi altında bulunanların sayısının ise 92 bin 523 olduğu belirtildi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 11 BİNİ AŞTI

İngiltere'de ise ölümcül salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, can kaybı 10 bin 612'den 11 bin 329'a çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 342 artarak 88 bin 621 oldu. Son 24 saatte 10 bin 745 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı tekrarlarla 367 bin 667'ye yükseldi.

Perşembe süresi dolacak olan kısmi karantina uygulamasının uzatılması bekleniyor. Hükümetin, taburcu edilse de hala tam olarak iyileşmeyen Başbakan Boris Johnson olmadan bu kararı alması gerekecek.

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın çalışmadığı ve işe ancak doktorların tavsiyesiyle döneceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanan Gove'un kızına Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonuç negatif çıktığı için dışarı çıkabildiği belirtildi.

ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti

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