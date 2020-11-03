ABD seçimleri nasıl yapılıyor? Başkan nasıl seçiliyor, ABD başkanlık seçimi sonuçları nasıl belirleniyor?

ABD, 3 Kasım günü başkanlık ve kongre seçimleri için oy kullanacak. Koronavirüs nedeniyle önceki seçimlerden farklı ilerleyen ABD seçimlerinde adaylar Donald Trump ve Joe Biden olarak belirlenmişti. Peki, ABD seçimleri nasıl oluyor?

Amerika Birleşik Devletleri, 59. başkan seçimleri ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin üyeleri ve 100 sandalyeli Senato'nun 33 üyesinin belli olacağı seçimler ile dünya gündemine oturmuş durumda. Demokrat ve Cumhuriyetçi Partinin yarıştığı ABD seçimleri ne zaman sonuçlanacak?

ABD SEÇİMLERİ NASIL OLACAK?

Ülkede oy kullanma esasları eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Belirlenen seçim merkezlerinde oy kullanma seçeneğinin yanı sıra koronavirüs nedeniyle posta yolu ile oy kullanma fırsatı da sunulmuş durumda.

Bazı eyaletlerde seçmene doğrudan oy pusulaları gönderilirken, bazı eyaletler seçmenin posta yoluyla oy kullanmak için başvuruda bulunması gibi şartlar sunuyor.

Sandıkların açılma ve kapanma saatleri de eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor. Ancak tüm eyaletlerde oy verme işlemi, 4 Kasım 2020 günü Türkiye saati ile 05.00'da son bulacak.

Diğer yandan, bu yıl koronavirüs nedeni,yle posta ile oy kullanan oranı daha yüksek bekleniyor. Bu nedenle seçim gecesi sonuçların netleşmeme ihtimali olduğu da biliniyor. Postayla kullanılan oyların ne zaman ve nasıl sayılacağına dair eyaletlerin kendi düzenlemesi var. Eyaletlerin sonuç bildirme zamanları da farkılık gösterecek.

ABD BAŞKANI NASIL BELİRLENİYOR?

Halk oylamasında en yüksek oyu alan aday doğrudan başkan ilan edilemiyor. Başkanın belirlenmesi dolaylı bir yoldan, Seçici Kurul aracılığıyla yapılıyor.

Seçmen, kayıtlı olduğu eyalette Seçici Kurul'da yer alacak delegeleri seçiyor. Söz konusu delegeler, daha önce parti kurultaylarında belirlenmiş olan isimlerdir. Eyalette en çok oyu alan parti, o eyalet adına Seçici Kurul'a delegelerini gönderme hakkını kazanıyor. Seçici Kurul'da toplam 538 delege bulunuyor. Başkan seçilmek için ise 270 delegeyi toplamak şart. Delege sayısı yüksek olan eyaletlerde seçimi kazanmak önemlidir. Eyaletlerin delege sayısı nüfusa göre oranla belirleniyor. En çok delegeye sahip eyaletler sırasıyla, Kaliforniya (55), Teksas (38), New York (29), Florida (29), Illinois (20) ve Pennsylvania (20).

Salıncak Eyalet (Swing State) olarak bilinen eyaletler iki parti arasında oy geçişkenliğinin nispeten daha yüksek olduğu ve seçim sonucunu belirlemede kritik öneme sahiptir. "Salıncak Eyalet; 11 delegesi olan Arizona, 29 delegesi olan Florida, 16 delegesi olan Georgia, yine 16 delege ile Michigan, 10 delegesi bulunan Minnesota, 15 delegeyle North Carolina, 20 delege ile Pennsylvania, 10 delege ile Wisconsin, 6 delege ile Iowa.

Tüm eyaletlerden gelen sonuçlar Seçici Kurul'da hangi partinin çoğunluğu sağladığını gösterir. Seçici Kurul'un seçeceği başkan adayı da yeni ABD Başkanı sıfatını alır.