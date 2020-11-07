ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor
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ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor

07.11.2020 21:13 | Son Güncelleme: 07.11.2020 21:29

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden seçilirken eşi Jill Biden ABD'nin yeni First Lady'si oldu. Yeni First Lady, kocası başkan yardımcısı iken öğretmen olarak çalışmaya devam etmişti.

ABD'de 3 Kasım günü başlayan 59. başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan Donald Trump'a karşı delege sayısında üstünlük sağlayan Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Jill Biden ise eşini başkan yardımcılığı yaptığı dönemde öğretmenliğe devam etmesiyle öne çıkmıştı.

JOE BIDEN'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Joe Biden, eşi Jill Biden için "Ülkenin dört bir yanındaki herkes, en sevdiğiniz öğretmeni düşünün. Sizin kendinize inanmamızı sağlayan kişiyi düşünün. İşte Jill Biden öyle bir first lady olacak" demişti.

ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor

JILL BIDEN KİMDİR?

ABD'nin New Jersey eyaletinde 1951'de dünyaya gelen Jill Biden, 5 kız kardeşin en büyüğü. Çocukluğu Philadelphia'da geçen Jill Biden, Joe Biden ile tanışmadan önce eski bir Amerikan futbolu oyuncusuyla evliydi. Joe Biden ise 1972'deki trafik kazasında ilk eşi ve 1 yaşındaki kızını kaybetmişti. İki oğlu Beau ve Hunter ise kazadan kurtulmuştu.

ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor

JOE BIDEN'LA 1975'TE TANIŞTI

Jill Biden, Joe Biden ile bu trajik olaydan üç yıl sonra 1975'te kardeşi aracılığıyla tanıştı. Joe Biden o sırada senatördü, Jill Biden ise okumaya devam ediyordu. Kendisinden 9 yaş büyük Joe Biden'ı ilk gördüğünde "Bin yıl geçse de bu iş olmaz diye düşündü" söyledi. Ancak çıkmaya başladıkları ilk gün çok iyi anlaştıklarını gördü. Joe Biden, ona tam 5 kez evlenme teklif etti.

2 YIL SONRA DÜNYAEVİNE GİRDİLER

En sonuncusunu kabul etti. 1977'de New York'ta evlendiler. Ashley isimli kızları 1981'de dünyaya geldi. Joe Biden, 2015'de yine derin bir acı yaşadı. 46 yaşındaki oğlu Beau Biden'i kanser nedeniyle kaybetti. Jill Biden'a ve diğer çocuklarına dayanarak bu acıyı atlattı. Jill Biden, Joe Biden'in aile bir arada tutma becerisinden övgüyle bahsetti.

ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor

ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞTI

Jill Biden hayatı boyunca hem iyi bir öğrenci hem de iyi bir öğretmen oldu. İki master derecesinin yanısıra, Delaware Üniversitesinde eğitim dalında doktora yaptı. Washington'a taşınmadan önce delaware'de öğretmen olarak çalıştı. Kocası Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiğinde de o ingilizce öğretmenliğini sürdürdü. Mesleğine duyduğu sevgiyi "öğretmenlik benim işim değil hayatım" sözüyle anlatıyor.

'SECOND LADY' OLMUŞTU

Eşi 2009-2017'de Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürütürken Jill Biden, da ikinci first lady lakabıyla anıldı. Bu dönemde eğitim, asker ailelerin desteklenmesi ve meme kanserinin önlenmesi konusunda çalışmalar yürüttü. 2012'de torununun deneyimlerinden yola çıkarak bir çocuk kitabı yazdı. 2020'deki başkanlık yarışında yürüttüğü kampanyada Joe Biden'in en büyük destekçisi eşi Jill Biden'dı. Jill Biden, miting ve etkinliklere onunla birlikte katıldı. Bu esnada koruyucu tavrıyla da dikkat çekti. Demokrat Parti'nin başkan adayının belirlendiği toplantılarda sahneye fırlayan bir kişiden eşini korumak için kendini siper etti.

ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor

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