ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti

Dünyanın gözünün çevrildiği ABD seçimlerinde Biden seçimi çok az farkla önde götürüyor. Ancak henüz sonucu belli olmayan 9 eyaletten biri olan Michigan'da Biden'ın öne geçmesi seçimi kazanma ihtimalini güçlendirdi.

ABD halkı, yeni başkanlarını belirlemek için sandığa gitti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, Demokratların adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi hedefliyor. Açılan sandıklara göre Trump 213 delege ile 23 eyaleti, Biden ise 238 delege ile 21 eyaleti garantiledi. Michigan'da Biden'ın öne geçmesiyle seçimi kazanma ihtimali daha da güçlendi.

BİDEN KRİTİK EYALETTE ÖNE GEÇTİ

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Joe Biden kritik öneme sahip Michigan eyaletinde oy sayısını 0,3 oranında artırarak öne geçti. Nevada ve Wisconsin'de de önde olan Biden, eğer bu üç eyalette oyların çoğunluğunu kazanırsa kesin olmayan sonuçlara göre 270 delegeye ulaşarak seçimi kazanmış olacak.

Michigan'da son durum: %49 Donald Trump - %49.4 Joe Biden (Oyların %94'ü sayıldı)

Eyaleti Biden kazanırsa Michigan'ın 16 Seçmenler Kurulu delegesinin oyunu alacak ve Beyaz Saray'a giden yolda çok büyük bir avantaj elde edecek.

TRUMP PENSİLVANYA'DA ÖNDE

Şu ana kadar sayılan oylara göre Wisconsin ve Michigan'da Biden önde giderken, Pennsylvania'da Trump önde gidiyor. Daha çok Demokrat seçmenlerin kullandığı posta oylarının sayımına ise henüz başlanmadı.

Pensilvanya'da son durum: %54.8 Donald Trump - %44.1 Joe Biden (Oyların henüz %67'si sayıldı)

4 EYALETTEKİ SON DURUM

CNN'in aktardığına göre, oy sayımının sürdüğü 5 kritik eyalet olan Michigan, Pensilvanya, Wisconsin, Kuzey Carolina ve Georgia'da son durum şöyle:

Georgia: Trump %50.5 2,381,870 oy, Biden % 48.3 2,279,736

Geçmişte Cumhuriyetçilerin rahat kazandığı bu eyalette Trump'ın iki puanlık üstünlüğü sürüyor. Ancak sayım için bekleyen ve sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oyun, Demokrat yoğunluklu büyük merkezlere ait olması, Georgia'yı her türlü sonuca açık hale getiriyor. Çarşamba günü öğleden sonra eyalette sonucun belli olması bekleniyor.

Kuzey Carolina: Trump %50.12,732,120, Biden %48.62,655,383

Oyların yüzde 95'i sayıldı. Ancak, posta yoluyla kullanılan oyların ulaşması bekleniyor. Son tarih 12 Kasım. Dolayısıyla bu eyaleti kimin kazandığını görmek için bir haftaya kadar bir süre beklemek zorunda kalabiliriz.

Wisconsin: Biden %49.21,585,174 Trump %49.01,578,053

Trump'ın 2016'da 22 bin oy farkıyla kazandığı bu çok kritik eyalette az farkla Biden lehine yüzde 49 - yüzde 49 bir yarış var. Green Bay gibi, çoğunlukla Demokrat eğilimli kentlerin sayımının sürmesi, Biden'ı eyalette daha umutlu hale getiriyor.

Pensilvanya: Trump %55.0 2,969,504, Biden %43.6 2,350,664

Joe Biden burada Trump'ın 650 bin oy gerisinde. Ancak, konuşmasında memleketi olan Pensilvanya'yı kazanacaklarını iddia etti. Eyalette henüz sayılmamış bir milyondan fazla oy var. Sayım Cuma gününe kadar sürebilir. Sayılmamış oyların önemli bir kısmının Philadelphia, Pittsburg gibi büyük merkezlere ve postayla kullanılmış oylara ait olması Biden'ın eyalet ile ilgili umudunu canlı tutuyor.