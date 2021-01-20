ABD'nin yeni başkanı Biden yemin ediyor

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden bugün yemin edecek. Biden ve yardımcısı Kamala Harris, eşleriyle birlikte yemin töreni alanına geldi. Biden ve Harris, TSİ saat 20.00'de yemin ederek görevlerine başlayacaklar.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden bugün Washington'da Kongre binasının önünde TSİ ile saat 20.00'de başkanlık yemini edecek. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşecek olan yemin töreninde Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olarak ilk konuşmasını yapması bekleniyor.

BİDEN TÖREN SONRASI KONUŞACAK

Joe Biden'ın Kongre binasının önüne kurulan özel platformda düzenlenecek törenle başkanlık yemini edecek.Kamala Harris'in ise 49. Başkan Yardımcısı olarak yemin edeceği törende Biden'ın yaklaşık 20 dakikalık bir konuşma yapması bekleniyor.

TÖREN İLKLERE SAHNE OLUYOR

Katılımın çok sınırlı tutulduğu törenle göreve başlayacak olan Joe Biden, ABD'nin seçilen en yaşlı başkanı olurken Donald Trump ise halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD başkanı olarak tarihte yer alacak.

Koronavirüs önlemleri ve Kongre binasına yapılan saldırı dolayısıyla diğer devir teslim törenlerinden farklı olarakyemin töreni 30 yıl sonra ilk kez açık havada gerçekleştiriliyor.

BİDEN VE HARİS, YENİM TÖRENİ İÇİN KONGRE BİNASINA GELDİ

Joe Biden ABD'nin 46. Başkanı, Kamala Harris 49. Başkan Yardımcısı olmak için yemin etmek üzere Kongre binasına geldi.

BİDEN KİLİSEYE GİTTİ

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi.

Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti.

ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.

Biden, TSİ ile 20.00'da yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

BIDEN'DAN EŞİNE 'AŞK MESAJI'

Joe Biden,ABD başkanı olarak yemin etmesine yaklaşık bir saat kala Twitter hesabından eşi Jill Biden'a hitaben bir 'aşk mesajı' paylaştı. Biden, "Seni çok seviyorum Jilly ve önümüzdeki yolculukta yanımda sen olduğun için daha fazla minnettar hissedemezdim" ifadelerini kullandı.

TRUMP, BİDEN'A MEKTUP BIRAKTI

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, bugün görevi kendisinden devralacak seçilmiş Başkan Joe Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı.

ABD, bugün Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışının detayları da belli oldu.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmamış ve sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.