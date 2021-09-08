ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt, Türkiye-Yunanistan çatışmasının ABD'nin çıkarına olmayacağını söyledi
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ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt, Türkiye-Yunanistan çatışmasının ABD'nin çıkarına olmayacağını söyledi

ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt, Türkiye-Yunanistan çatışmasının ABD'nin çıkarına olmayacağını söyledi
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, "Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu görüşünü kabul etmediğini" belirterek bunun Washington'ın çıkarına olmayacağını bildirdi.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, "Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu görüşünü kabul etmediğini" belirterek bunun Washington'ın çıkarına olmayacağını bildirdi.

Pyatt, Avrupa Politika Analizi Merkezinin düzenlediği "Değişen Şartlar: Doğu Akdeniz'de Büyük Güç Yarışı" adlı çevrim içi panelde yaptığı konuşmada, Türk-Yunan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de ABD için önemli bir müttefik olduğunu söyleyen Pyatt, bu ülkenin son yıllarda İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Mısır ve Libya ile kurduğu yakın ilişkilere dikkat çekti.

Pyatt, Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ABD ile bölgede oluşturulan 3+1 formüllü ittifakı desteklediklerini kaydederek Atina'nın, Doğu Akdeniz Gaz Forumuna Türkiye'nin de katılımına açık olduğunu birçok kez net bir şekilde ifade ettiğini savundu.

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) ile Türkiye arasındaki ilişkiye bağlı olan Güney Gaz Koridorunun, Avrupa'da enerji alanında var olan bölgesel iş birliklerinin en iyi örneklerinden biri olduğunu kaydeden Pyatt, "Bu, iş birliği ve kazan kazan için yeni kanallar oluşturma imkanı sunan bir alandır. Yunanistan ve Türkiye arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu görüşünü kabul etmiyorum ve bu kesinlikle ABD'nin menfaatine değildir." dedi.

Pyatt, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasında geçen yıl yaşanan gerilim sırasında, tansiyonu düşürmek üzere ABD'nin Almanya ve Fransa ile çalıştığını ileri sürerek NATO müttefiklerinin ekonomik kalkınma, salgın ile mücadele, iklim krizi ve orman yangınları gibi konularda da iş birliği yapabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt, Türkiye-Yunanistan çatışmasının ABD'nin çıkarına olmayacağını söyledi - Haberler
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