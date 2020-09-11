ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti
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ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

İki yıl üst üste "Dünyanın En Genç Milyarderi" unvanına layık görülen ünlü model Kylie Jenner, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaştı. ABD'li modelin paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

11.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:48

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra lüks yaşantısıyla da adından söz ettirmeyi başaran 23 yaşındaki ABD'li ünlü model Kylie Jenner, son paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabında 195 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, evinin bahçesinde verdiği göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Mücevherlerini ve göğüslerini sergileyen ünlü modelin "Sen ara" notuyla yaptığı paylaşıma 12 milyona yakın beğeni ve yüz binlerce yorum geldi.

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

KOZMETİK ŞİRKETİNİN YARISINI SATARAK EN ZENGİNLER ARASINA GİRMİŞTİ

Kylie Jenner, kozmetik şirketinin yarısını satarak en zenginler arasına girmişti. 590 milyon dolar kazanan 23 yaşındaki magazin yıldızını, 170 milyon dolarla eniştesi Kanye West izliyor. Üçüncü sırada 106.3 milyon dolarla İsviçreli tenisçi Roger Federer bulunuyor.

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti
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