ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'para manipülatörü' diye tanımladı
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BBC

ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'para manipülatörü' diye tanımladı

16.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:51
ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'para manipülatörü' diye tanımladı

ABD, İsviçre ve Vietnam'ı "para manipülatörü" diye tanımladı ve bu iki ülkeyi, para birimlerinin dolar karşısındaki değerinin yükselişini kısıtlamak için müdahalede bulunmakla suçladı.

ABD, İsviçre ve Vietnam'ı "para manipülatörü" diye tanımladı ve bu iki ülkeyi, para birimlerinin dolar karşısındaki değerinin yükselişini kısıtlamak için müdahalede bulunmakla suçladı.

Washington yönetimi Vietnam'ın ihraç ürünlerinin maliyetini düşük tutmak istediğini söylerken, İsviçre'ye bu tanımlamanın, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan mali kargaşaya verdiği tepki nedeniyle verildiğini belirtti.

İsviçre ise bu tanımlamayı reddetti ve piyasalara "daha güçlü bir şekilde müdahale etmeye istekli olunduğu" vurgulandı.

Açıklamada "İsviçre'nin para politikasında, uygun para koşullarının ve fiyat istikrarının oluşması için döviz piyasasına müdahaleler gereklidir" denildi.

Tanımlama, ABD Hazine Bakanlığı'nın altı ayda bir yayımladığı ve ülkenin başlıca ticaret ortaklarının para uygulamalarının incelendiği raporda yer aldı.

Raporda, Çin, Japonya, Güney Kore ve Almanya'nın da bulunduğu 10 diğer ülkenin de izlenmesi gerektiği söylenirken, Tayvan, Tayland ve Hindistan izleme listesine eklendi.

ABD, İsviçre ve Vietnam'ın ne yaptığını savunuyor?

ABD, İsviçre'nin ikili ticaretteki fazlasının Haziran ayına kadarki 12 aylık dönemde arttığını belirtti. Bunun kısmen, salgından tedirgin olan Amerikalı yatırımcıların 2020'nin ilk yarısında güvenli liman olarak gördükleri altın ihracatına yönelmesi olduğu belirtildi.

İsviçre'nin yine güvenli liman olarak görülen İsviçre frankına talebi dengelemek için yaptıkları müdahalenin de, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 14'üne denk olduğu kaydedildi.

Bu müdahale düzeyinin de daha önceki dönemlere kıyasla çok daha büyük olduğu belirtildi.

ABD yönetimi, birçok firmanın Çin mallarına uygulanan gümrüklerden kaçınmak için taşındığı Vİetnam'ın da 2020 Haziran'ına kadarki 12 aylık dönemde döviz piyasasına müdahalelerini artırdığnıı vurguladı.

Vietnam'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Bu tanımlama ne anlama geliyor?

ABD nadiren ülkeleri para manipülatörü diye tanımlıyor.

Geçen yıl, Başkan Donald Trump'ın çağrısıyla yapılan bu tanımlama, kısa süre içinde geri alınmıştı ve 1990'lı yılların başından bu yana bir ilkti.

Tanımlam, teoride Uluslararası Para Fonu'nun arabuluculuğunda görüşmeleri tetikliyor.





ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin Vietnam ve İsviçre'yi uygulamalarını değiştirmeye zorlayacağını söyledi ve Ameirkan işletmeleri ve içilerinin zarar gördüğünü savundu.

Mnuchin "Hazine Bakanlığı, ekonomik büyümeyi korumak ve Amerikan işçileriyle, işletmelerine fırsat sağlamak için güçlü bir adım attı" dedi.

BBC

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