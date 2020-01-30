ABD ile Meksika sınırında "en uzun" kaçakçılık tüneli keşfedildi
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ABD ile Meksika sınırında "en uzun" kaçakçılık tüneli keşfedildi

ABD'li yetkililer tarafından Meksika sınırında kaçakçılar tarafından kullanıldığı tespit edilen 1313 metre uzunluğunda tünel bulundu.

30.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:47
ABD ile Meksika sınırında

ABD'li yetkililer, ülkenin sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tünelinin bulunduğunu bildirdi.

UZUNLUĞU 1313 METRE

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile eyaletinin şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun 1313 metre olduğunu belirtti.

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Geçidin içerisinde asansör, demir yolu, drenaj, havalandırma sistemleri ve yüksek voltajlı elektrik kablolarının bulunduğu bilgisini paylaşan yetkililer, tünelin, yerin 21 metre altında, yaklaşık 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğunu kaydetti.

BU ZAMANA KADAR BULUNAN EN UZUN TÜNEL

Geçidin kim tarafından ne kadar sürede inşa edildiğine dair açıklama yapılmadı. Basındaki haberlerde ise Sinaloa kartelinin bölgede faaliyet gösterdiği anımsatıldı. San Diego'da 2014'te bulunan en uzun ikinci tünel, 904 metre uzunluğundaydı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD ile Meksika sınırında 'en uzun' kaçakçılık tüneli keşfedildi
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