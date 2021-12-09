ABD ev sahipliğindeki "Demokrasi Zirvesi" Başkan Biden liderliğinde başladı

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen evrensel insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi konularına odaklanan "Demokrasi Zirvesi" ABD Başkanı Joe Biden liderliğinde başladı. Biden, demokrasinin liderlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen evrensel insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi konularına odaklanan "Demokrasi Zirvesi" başladı. ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın birçok ülkesinden temsilcilerin katıldığı ve video konferans yoluyla gerçekleşen zirvede açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'dan gerçekleştirdiği sanal konferansta 100'den fazla katılımcıya seslenen Biden, dünyada demokrasinin teşvik edilmesine yönelik vurgu yaptı. Biden, dünyanın her yerinden demokrasi ve evrensel insan hakları konusunda endişe verici sorunların olduğunu belirterek, "demokrasinin liderlere ihtiyacı olduğunu" ifade etti. Biden, "Bu zirveye ev sahipliği yapmak istedim çünkü burada, ABD'de de demokrasimizi yenilemenin ve demokratik kurumlarımızı güçlendirmenin sürekli çaba gerektirdiğini herkes kadar biliyoruz" dedi. Biden, "ABD demokrasisi, en yüksek ideallerimize ulaşmak ve bölünmelerimizi iyileştirmek için devam eden bir mücadeledir. Bağımsızlık Bildirgemizde yer alan ulusumuzun kuruluş vizyonuna kendimizi yeniden adamaktır" dedi.

Biden, demokrasi zirvesini açarken geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ABD'li sivil haklar temsilcisi John Lewis'e atıfta bulunarak, Lewis'i "ABD demokrasisinin ve dünya çapındaki sivil hakların büyük bir savunucusu" olarak nitelendirdi. Biden, Lewis'in geçtiğimiz yıl dile getirdiği "Demokrasi bir devlet değil, bir eylemdir" sözlerini hatırlattı.

Demokrasinin kırılgan olabildiğini söyleyen Biden, demokrasinin aynı zamanda "doğal olarak dirençli, kendini düzeltme ve geliştirme" özelliğine sahip olduğuna inandığını açıkladı.

Biden'ın liderliğinde gerçekleşen Demokrasi Zirvesi, dünyada yolsuzlukla mücadele, insan haklarını geliştirme gibi konulara odaklanıyor. Zirve katılımcıları arasında Türkiye de dahil olmak üzere 77 ülkeden temsilciler yer alıyor.

ABD, 400 MİLYON DOLARDAN FAZLA FON AYIRDI

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin özgür ve bağımsız medyayı destekleme, yolsuzlukla mücadele etme, demokratik reformları destekleme, demokrasi için teknolojiyi ilerletme, özgür ve adil seçimleri ve siyasi süreçleri savunmaya odaklanacak olan bir girişime 424,4 milyon dolara kadar fon sağlamayı planladığını aktarıldı.

Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre ise dün yaptığı açıklamada, zirvenin odak noktasının Biden'ın "zamanımızın mücadelesi" olarak adlandırdığı konular üzerine odaklanarak, "Sürmekte olan küresel demokratik durgunluğu tersine çevirmek ve demokrasilerin başarıya ulaşmasını sağlamak" dedi.

ABD'DEN RUSYA'YA TEHDİT, ÇİN'E BOYKOT

Bu haftanın başlarında Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna sınırında Rus askeri güçlerinin konuşlandırılması hakkında 2 saatlik bir videokonferans görüşmesi yapmış, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini engellemek amacıyla Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar tehdidinde bulunmuştu.

Beyaz Saray ayrıca, geçtiğimiz günlerde ABD'li diplomatların, Çin'de devam eden insan hakları ihlallerine yanıt olarak, Çin'deki 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot edeceklerini duyurmuştu.

(Aylin Albayrak/İHA)