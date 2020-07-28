ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de 1000 gündür hapiste olan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çok tartışılacak bir çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yaklaşık 2 yıl 8 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kavala'nın serbest bırakılmasının istendiği yazılı açıklamada, davanın adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanması gerektiği belirtildi. Açıklamada Türkiye'ye 'uluslararası sorumlulukları' hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."