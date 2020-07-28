ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de 1000 gündür hapiste olan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çok tartışılacak bir çağrıda bulundu.

28.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 28.07.2020 01:25

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yaklaşık 2 yıl 8 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kavala'nın serbest bırakılmasının istendiği yazılı açıklamada, davanın adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada Türkiye'ye 'uluslararası sorumlulukları' hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verilmesinin ardından Silivri Cezaevi'ndeki tahliyesinin ardından gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanmıştı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Kavala, 2 Ekim 1957 tarihinde Paris, Fransa'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini üstlendi. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın kuruluşuna katıldı.

1999 depremi ardından önayak olduğu dayanışma faaliyetlerinden sonra aktif iş hayatını bırakıp tamamen sivil toplum alanına yönelen Osman Kavala, pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun oluşumunda ve çalışmalarında yer aldı. 2002 yılında bu alandaki çalışmalarını kültür sanat alanında yoğunlaştırarak Anadolu Kültür'ü kurdu. 1990'lardan sonra Anadolu Kültür'ün ilk girişimi olan Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) kuruldu. 2005 yılında açılan Kars Sanat Merkezi ise, 2009 yılındaki kapanışına kadar iletişimin önemli kanallarından biri olarak hizmet verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı
Haber Yorumları (1)
SAFLAR SIKI: Cemal Kaşıkçı Türkiye''de İstanbul''da vahşice öldürüldü. Kimseden ses yok. Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla suçsuz yere hapiste yattı. Kimseden ses yok. Kavala hapiste ama son ses bağırıyorlar. Evet adalet yok ama kime göre yok?
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