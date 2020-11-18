- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Gürcistan'da temaslarına başladı- Pompeo, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Gürcistan'da temaslarına başladı Pompeo, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Gürcistan'da temaslarına başladı

Pompeo, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

TİFLİS - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde Gürcistan'a geçti. Gürcü yetkililer tarafından karşılanan Mike Pompe, bugün resmi temaslarına başladı. Pompeo, ilk olarak Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile eskiden ABD Büyükelçiliği olarak kullanılan tarihi Orbelliani Sarayı'nda bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmede, ABD'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığına olan bağlılığını yinelerken, Gürcistan'ın küresel terörle mücadeleye olan katkısını övdü.

ABD'li Bakan daha sonra Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü. Görüşmede, ABD'nin Gürcistan'ın ülkedeki demokratik kurumların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınırken, Pompeo Gürcistan'daki seçim ve yargı reformları değerlendirdi.

Pompeo, Tiflis'teki temasları kapsamında Gürcü Ortodoks Kilisesi Katolikos-Patriği II. İllia ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Pompeo, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Gürcistan'dan ayrılarak İsrail'e geçecek. Pompeo daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALEXANDER ALİMOV