ABD'den İran Savunma Bakanlığı ve Maduro'ya yaptırım
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ABD'den İran Savunma Bakanlığı ve Maduro'ya yaptırım

ABD yönetimi, Savunma Bakanlığının da içinde olduğu birçok İranlı kurum ve kişinin yanı sıra İran ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD'den İran Savunma Bakanlığı ve Maduro'ya yaptırım
21.09.2020 19:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:25

ABD yönetimi, Savunma Bakanlığının da içinde olduğu birçok İranlı kurum ve kişinin yanı sıra İran ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, alınan yeni yaptırım kararlarına ilişkin açıklamasında, İran yönetimi üzerinde "tam baskı" uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuklarını hatırlatan Pompeo, Başkan Donald Trump liderliğinde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.

Pompeo, bu kapsamda BMGK tarafından kaldırılan yaptırımların yürürlüğe sokulmasının yanı sıra, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı (MODAFL), İran Savunma Sanayisi Örgütü (DIO) ve Direktörü Mehrdad Akhlaghi-Ketabchi'yi yaptırım listesine eklediklerini dile getirdi.

Ayrıca İran Atom Enerjisi Örgütü (AEOI) ile ilişkili altı kişi ve üç kuruluşa da yaptırım uyguladıklarını kaydeden Pompeo, İran'ın sıvı yakıtlı balistik füze geliştirme merkezi olan Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) ile bağlantılı üç kişi ve dört kuruluşun da listeye konulduğunu belirtti.

Maduro'nun da İran ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle aynı yaptırımlara maruz kalacağını kaydeden Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Trump yönetimi, dünyanın önde gelen terör sponsoru ve antisemitizm kaynağı İran'a karşı gerekli adımları atarak Orta Doğu ve Avrupa'daki Amerikalıları ve vatandaşlarını güvende tutmaya kararlıdır. İran rejimi kötü davranışlarını ele alan kapsamlı bir müzakere için masaya oturana dek yaptırımlarımızı sürdürecek ve genişleteceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safvan Allahverdi

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