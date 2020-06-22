ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran
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ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran

ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayranWashington, (DHA) ? ABD'nin başkenti Washington DC'nin ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), ülkedeki koronavirüsle ilgili son gelişmelerine ilişkin, ABD'de bedava maske dağıtılmıyor.

22.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:42

ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran

Washington, (DHA) ? ABD'nin başkenti Washington DC'nin ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), ülkedeki koronavirüsle ilgili son gelişmelerine ilişkin, ABD'de bedava maske dağıtılmıyor. Kimse yanlış anlamasın, ABD ile Türkiye arasında kültür farklılığı var dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de vaka sayılarındaki artış devam ediyor. başkenti Washington DC'nin ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), ülkedeki koronavirüsle ilgili son gelişmelerine ilişkin Demiören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

AMERİKALILAR, TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİR HASTANELERİNİ KONUŞUYOR

ABD'de 20 yıldır yaşayan ve Washington DC Emniyet Teşkilatı'nda 8 yıldır polis olarak görev yapan Rize doğumlu Hakan Hüseyin Karaali, görev bölgesindeki hastanelere gittiğinde doktorlar ve hastalarla konuştuğunu belirten Karaali, ABD'den Türkiye'nin sağlık sistemine ve şehir hastanelerindeki donanıma hayranlık duyduklarını ifade etti. Karaali ' New York koronavirüsün merkezi, çok zor zamanlar geçirildi. Ancak şu an ciddi bir toparlanma var' dedi.

TÜRKİYE'DE BEDAVA MASKE DAĞITILDIĞINI DUYAN AMERİKALILAR, İNANMIYOR

ABD'de bedava maske dağıtılmıyor. Kimse yanlış anlamasın, ABD ile Türkiye arasında kültür farklılığı var diyen Karaali, Burada insanların olaya bakışı ve devletle olan bağlantısı Türkiye ile çok farklı bir konumda. Türkiye'de devlet vatandaşına ücretsiz maske veriyor dediğim zaman inanamıyorlar, nasıl yani diye soruyorlar ifadelerini kullandı.

ABD'DE İNSANLAR KENDİ MASKELERİNİ YAPIYOR

Karaali ABD'de halkın maskelerini kendi yaptığını ifade ederek, ABD'de bulabilirsen maske alabilirsin, maske bulmak çok zor. Amazon'dan alabilirsin diyenler olunca en az 1 ay sonra geliyor. İnsanlar kendi maskelerini yapıyorlar. Hollywood yıldızları maske yapım videoları çekiyorlar ve kendi maskesini yapmaya teşvik ediyorlar. Maske kıtlığı nedeniyle, maske resmen moda olmuş durumda. diye konuştu.

TÜRK HASTANELERİNE 'SANAT ESERİ' YORUMU YAPILIYOR

İşimden dolayı çok fazla hastanelere gidiyorum. Siz nasıl merak ediyorsanız, buradakiler de bana Türkiye'de koronavirüs nasıl diye soruyor şeklinde konuşan Karaali, Sağlık sistemimiz iyi çalışıyor. Amerikalılara Mersin, İstanbul ve Isparta Şehir Hastaneleri'nin tanıtım videosunu gösterdiğim zaman inanmıyorlar. Sanat eseri bile diyen var. Onların gözündeki hayranlığı görmeniz lazım dedi.

TÜRKİYE ÇOK DEĞİŞTİ, ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM

Karaali açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü 'Türkiye çok değişti. Senin gittiğin Türkiye ile şu an arasında dağlar kadar fark var dediklerinde ben zaten biliyorum, Allah'ıma hamd olsun değişiklikten dolayı gururluyum, keyfim yerine geliyor. Sadece ve sadece vatanımıza, milletimize kötü davranmayın sevin. İyi yerde olduğunuzu bilin' dedi.

ABD'deki Türk polisinden koronavirüs yorumu Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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