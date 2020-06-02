ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı

ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldıABD, (DHA)- ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında başlayan eylemlerde, gazeteciler derneği 60'tan fazla gazetecinin hedef alındığını söyledi.

ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı
02.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:36

ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı

ABD, (DHA)- ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında başlayan eylemlerde, gazeteciler derneği 60'tan fazla gazetecinin hedef alındığını söyledi.

ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un polisin gözaltına aldığı sırada ölmesinin ardından ülke çapında başlayan eylemlerde 60'tan fazla gazetecinin hedef alındığı aktarıldı. Minneapolis kentinde yaşanan eylemlerde MSNBC muhabirlerinden Ali Velshi, ekibiyle birlikte plastik mermilerle vurulduğunda ilk önce polisin onların basın olduğunu fark etmediklerine inanmak istediğini, ancak ikinci kez vurulduklarında polisin bunu bildiğini anladığını söylemişti. Polis tarafından bacağından vurulan Velshi, 'Ellerimizi kaldırıp bağırdık biz basınız diye, ancak polis 'umursamıyoruz' diye yanıt verdi ve ikinci kez ateş açtılar? dedi. Cuma günü CNN haber ekibinin protestolar sırasında gözaltına alınmasından sonra Minnesota Valisi Tim Walz'un gazetecilere müdahale edilmeyeceğine dair söz verdiği açıklamanın ardından Velshi ve ekibinin maruz kaldığı durumun gerçekleştiği ifade edildi.

KİMİSİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Öte yandan önceki gün Nasville'den Minneapolis'e protestoların fotoğrafını çekmek için hareket eden 37 yaşındaki Tirado'nun da polisin attığı plastik mermiyle gözünü kaybettiği aktarılmıştı. Tirado gözlerini korumak için gözlük takmasına rağmen göz yaşartıcı gazdan kaçarken oluşan kargaşa sırasında gözlüğünün yüzünden düştüğünü belirtti. Hastaneden taburcu olduktan sonra gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Tirado, 'Bir sonraki görüntüyü çekmeyi amaçlıyordum, kamerayı ikinci kez hazırladığım sırada yüzüm patladı' demişti.

'BU SADECE GAZETECİLERE DEĞİL HALKA DA BÜYÜK ORANDA ZARAR VERİYOR'

Gazetecilere yapılan tüm saldırıların şoke edici ve kabul edilemez olduğunu belirten ve Minneapolis'teki bazı olayların valinin sözüne rağmen gerçekleşmesinden ötürü üzüntü duyduğunu söyleyen Radyo Televizyon Dijital Habercilik Derneği (RTDNA) Genel Girektörü Dan Shelley, 'Gazeteci oldukları açık bir biçimde belli olan gazetecilere kasten saldırmaya başlamışlardı. Polislerin gerek eylemleriyle gerekse de kelimeleriyle bunu önemsemediklerine dair pek çok olay duyduk. Özellikle Minneapolis'te dün gazetecilik yaptıysanız, sadece gözaltına alındıysanız şanslısınız. Gazetecilerin haberlerin parçası olmaması gerekiyor. Olayları halka aktarma görevlerini yerine getiren gazetecilere sebepsizce saldırılmasını görmek gerçekten vahim. Gazeteciler halkın temsilcileridir. Bu sadece gazetecilere değil halka da büyük oranda zarar veriyor' İfadelerini kullandı.

'EĞER AZICIK BİLE HAREKET ETSEM VURULACAĞIM KONUSUNDA UYARILDIM'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda silahla iki kez yere yatmasının emredildiğini söyleyen Minneapolis Star Tribune Muhabiri Chris Serres, 'Eğer azıcık bile hareket etsem vurulacağım konusunda uyarıldım. Bu göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atılarak yere düşmemin ardından gerçekleşti. Star Tribune kimliğini göstermem herhangi bir değişiklik yapmadı' ifadelerini kullandı.

BACAĞINDAN VURULAN GAZETECİLER DE VAR

Serres meslektaşı Ryan Faircloth'un da aracının plastik mermilerle vurulduğunu, aracın camlarının kırıldığını ve yaralanmasına yol açtığını belirtti. Los Angeles Times muhabirlerinden Molly Hennessey-Fiske de sosyal medyada yayımladığı videoda kendisinin ve onlarca basın mensubunun gazeteci olduklarını söylemelerine rağmen üzerlerine göz yaşartıcı gaz atıldığını söylemişti. Bacağından vurulduğunu ve polislere nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunu ancak hiçbirinin herhangi bir yol göstermediğini söyleyen Hennessey-Fiske, 'Sadece üstümüze ateş açtılar' dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek...
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Ali Babacan Rüştü Zorlu Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akbaş Kenan Doğulu Ersin Korkut Haldun Dormen
Spor Ali Koç Ozan Kabak Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:39:38. #1.14#
title