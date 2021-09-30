ABD'de Senato, federal hükümetin kapanmasını önlemek ve hükümetin 3 Aralık'a kadar finanse edilmesini sağlamak için geçici fon yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısı oylama için Temsilciler Meclisine gönderildi. - WASHINGTON

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