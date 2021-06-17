ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden
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ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden

ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar - Haberler | Güncel

YÜKSEK öğrenim için gittiği ABD'nin New York kentinde kaldığı evinin banyosunda ölü olarak bulunan Gülperi Türker'in (24), ön otopsi raporunda düşerek başını taşa çarpma sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YÜKSEK öğrenim için gittiği ABD'nin New York kentinde kaldığı evinin banyosunda ölü olarak bulunan Gülperi Türker'in (24), ön otopsi raporunda düşerek başını taşa çarpma sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Epilepsi hastalığı bulunduğu belirtilen Türker'in cenazesi Türkiye'ye getirilerek, yarın Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde toprağa verilecek.

İstanbul'da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Gülperi Türker, yüksek öğrenim için gittiği  ABD'nin New York kentindeki evinin banyosunda arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu. Epilepsi hastalığı bulunduğu belirtilen Türker'e yapılan otopsinin ön raporu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu aracılığıyla, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi. Otopsi raporuna göre, Türker'in  banyoda düşüp, başına taşa çarpması sonucu iç kanamaya bağlı olarak öldüğü belirtildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan anne Gülhan, baba Dursun Türker, kızlarının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. İlçede çiftçilik yapan Dursun Türker, eşi ile birlikte kızının cenazesini almak üzere İstanbul'a gitti. Cenazesi ABD'den getirilecek olan Gülperi Türker, yarın Şarköy'de toprağa verilecek.

 


ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden
ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden
ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden
ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden
ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden
ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden
ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar

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ABD'de ölen Gülperi, banyoda düşerek başını çarpmış - Yeniden - Haberler
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