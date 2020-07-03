ABD'de koronavirüsü yaymak için parti düzenlendi
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ABD'de koronavirüsü yaymak için parti düzenlendi

ABD'de koronavirüsü yaymak için parti düzenlendiABD, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Wisconsin ve Alabama eyaletlerinde koronavirüsü bulaştırma partileri düzenlendi.

03.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:32

ABD'de koronavirüsü yaymak için parti düzenlendi

ABD, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Wisconsin ve Alabama eyaletlerinde koronavirüsü bulaştırma partileri düzenlendi. Düzenlenen partide virüsü kapan ilk kişiye para ödülü veriliyor.

ABD'de her geçen gün günlük koronavirüs (Covid-19) salgını vaka sayısındaki rekor artış sürüyor. Kritik seviyeye rağmen, ABD'nin Alabama ve Wisconsin eyaletlerinde genç yaştaki bir çok kişi koronavirüs bulaştırma partileri düzenliyor. Partiye hem virüs taşıyan hem de sağlıklı kişilerin katıldığı ifade ediliyor. Partiden sonra virüse ilk yakalanan kişiye para ödülü veriliyor. Eyalet yetkilileri ise gençler tarafından gerçekleştirilen koronavirüs bulaştırma partisinin düzenlendiğini doğruladı.

ÖLÜME MEYDAN OKUYORLAR

Alabama'nın Tuscaloosa şehrindeki gençlerden oluşan bir grup koronavirüsü yaymak amacıyla bir araya geldi. Gençler düzenledikleri partilere koronavirüs pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğleniyor, parti sonrası ise test yaptırıyorlar. Test sonucu pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor. Tuscaloosa İtfaiye Şefi Randy Smith, düzenlenen şehir konseyi toplantısında partileri doğruladı.Konuyla ilgili açıklama yapan, Smith, bazı öğrencilerin bilmeden bu partilere gidebileceğinden korktuklarını ifade etti.

PARTİDEN SONRA AÇIK VE KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Alabama'da karantina uygulaması sürüyor. Eyalette keyfi olarak dışarı çıkan kişilere 500 dolar ceza kesiliyor. Düzenlenen partilerin ardından harekete geçen belediye meclisi; 'kamuya açık yerlerde maske zorunluluğu' uygulamasını oybirliğiyle kabul ettiği ve kanunun 6 Temmuz'da yürürlüğe gireceği ifade edildi.

GENÇLER ARASINDA HASTALIK ORANI ARTTI

Açıklanan son verilere göre ABD genelinde hastalığın yüzde 40'tan fazlası 18-40 yaş arası kişilerden oluşuyor.

ABD'de koronavirüsü yaymak için parti düzenlendi

Kaynak: DHA

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