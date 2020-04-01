ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 80'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 189 bin 624'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 80'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 189 bin 624'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 910 kişi artarak 4 bin 80'e yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 25 bin 4 kişi artarak 189 bin 624'e çıktı.

TRUMP: ÖNÜMÜZDEKİ 2-3 HAFTA CEHENNEM GİBİ GEÇECEKBeyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump , gelecek iki haftanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak "Cehennem gibi iki hafta olabilir. Önümüzdeki 2-3 hafta çok kötü geçecek. Daha önce hiç görmediğimiz bir üç hafta olabilir" dedi. İki saatten uzun süren basın toplantısında "Dalgalanma geliyor ve oldukça güçlü geliyor" diyen Trump, salgının etkisinin Nisan sonunda dağılmasını beklediğini söyledi.'BU BİR ÖLÜM KALIM MESELESİ'İki haftalık zorlu bir sürece girildiğini vurgulayan Trump, yayınlanan 'yayılmayı yavaşlatmak için 30 gün' yönergeleri hakkında, "Amerikan halkı için yönergeleri takip etmek kesinlikle kritik önem taşıyor. Bu bir ölüm kalım meselesi" ifadelerini kullandı.Yönergenin içerikleri şu şekilde: Sosyal mesafe, evden çalışma, sık sık el yıkamak ve gereksiz seyahatlerden kaçınmak.TÜM ÖNLEMLER ALINSA BİLE 100-200 BİN KİŞİ ÖLEBİLİRBeyaz Saray Koronavirus Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, virüse yönelik tüm önlemlere uyulması durumunda bile 100 ila 240 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini belirtti. Trump, Salı günü düzenlenen basın toplantısında sosyal mesafe yönergelerinin şimdiden etkisini gösterdiğini ve bunun 1 milyon ABD'linin hayatını kurtarabileceğini söylemişti.

Hiçbir önlem alınmadığı takdirde 1 milyon 500 bin kişi ila 2 milyon kişinin hayatını kaybedeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Beyaz Saray Koronavirüs Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Deborah Brix de insanların sosyal mesafeyi koruması, evde kalması ve kişisel hijyene önem göstermesi durumunda bile bu rakamın 100-200 bin arasına düşeceğini belirtti. Brix söz konusu sayının bile çok yüksek olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA