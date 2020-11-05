ABD'de seçim protestolarına polis müdahalesi
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'de seçim protestolarına polis müdahalesi

05.11.2020 07:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:24

ABD'nin başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York'ta Donald Trump'ın oy sayımının durdurulması talebini protesto etti. Seçimlerde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar birçok eyalette devam ederken, protestocular ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.

ABD'nin başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar bir çok eyalette protesto edildi. 2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere çoğu eyalette yürüyüş düzenledi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Demokrat başkan adayı Joe Biden'in seçimi kazandığı New York'un iki ayrı bölgesinde sokaklara dökülen Demokrat seçmenler, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower binası yakınında bir basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçti. Union meydanı yakınında yolu kapatan protestocular polisin müdahalesiyle karşılaştı, bir çok protestocu polis tarafından tutuklandı.

ABD'de seçim protestolarına polis müdahalesi - NEW

''TÜM OYLARI SAY''

Phledelphia, Detroit ve Chicago gibi şehirlerde göstericiler, "Tüm oyları say" sloganları ile barışçıl yürüyüşler düzenlerken, başkanlık yarışında kilit durumdaki eyaletlerden Michigan'da olaylar patlak verdi. Los Angeles şehrinde dün düzenlenen gösterilerde tutuklamalar yaşanırken, bugün polisin erken önlem alması sonucu daha sakin bir protesto yürüyüşü yaşandı. Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis şehrinde ise I-94 isimli otoyolu kapatan göstericiler tutuklandı.

ABD'de seçim protestolarına polis müdahalesi - NEW

TRUMP'IN ERKEN ZAFER İLANINA PROTESTO

Maryland eyaleti Baltimore şehrinde 30 kişilik bir grup, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın erken zafer seçimi ilan etmesini barışçıl bir şekilde protesto ederken, başkent Washington DC'de polis departmanı, gösteri kurallarına uymamak, saldırı ve şiddete teşvik etmek suçlarından 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

ABD'de seçim protestolarına polis müdahalesi - NEW

PROTESTOLAR DEVAM EDECEK

Cumhuriyetçi Partinin oyların tekrar sayılmasını istediği Michigan'ın Detroit kentinde ise, bir grup Cumhuriyetçi seçmen kendilerini oy sayım merkezine almayan yetkililerle münakaşa yaşadı. "İçeri girelim", "Sayımı durdurun" diye slogan atan grup polis tarafından zor kullanılarak dağıtıldı. Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor.

ABD'de seçim protestolarına polis müdahalesi
ABD'de seçim protestolarına polis müdahalesi
ABD'de seçim protestolarına polis müdahalesi
ABD'de seçim protestolarına polis müdahalesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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