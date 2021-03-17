21 yaşındaki saldırgan ABD'yi kana buladı! 3 ayrı masaj salonuna saldırıp 8 kişiyi öldürdü
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BBC

21 yaşındaki saldırgan ABD'yi kana buladı! 3 ayrı masaj salonuna saldırıp 8 kişiyi öldürdü

17.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:04

ABD'nin Georgia eyaletinde, üç farklı masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, aralarında 6 Asya kökenli kadının da bulunduğu 8 kişi öldü. Üç saldırının da şüphelisi olduğuna inanılan 21 yaşındaki bir zanlı gözaltına alınırken, saldırıların nedeni ise henüz bilinmiyor.

Polis, Atlanta kentinin kuzeyindeki Acworth'taki bir masaj salonunda, dört kişinin de şehir merkezindeki iki masaj salonunda öldürüldüğünü duyurdu. Yetkililer, 21 yaşındaki bir zanlının gözaltına alındığını ve üç saldırının da şüphelisi olduğuna inanıldığını söyledi. Saldırıların nedeni ise henüz bilinmiyor.

ABD'de 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı! 6'sı Asya kökenli 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'yi kana bulayan 21 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

ASYA KÖKENLİLERE NEFRET SUÇLARINDA ARTIŞ

Ancak, Covid-19 salgınından Asya kökenlileri sorumlu tutan söylemlerin körüklemesiyle, Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçlarında artış oldu.

İlk saldırı, yerel saatle 17: 00'de Acworth'taki Youngs Asian Masaj Salonu'na düzenlendi. Polis Sözcüsü Yüzbaşı Jay Baker, iki kişinin olay yerinde öldüğünü, hastaneye kaldırılan üç kişiden ikisinin de daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi. Baker, ölenlerden ikisinin Asyalı kadın, birinin beyaz bir kadın, diğerinin ise beyaz bir erkek olduğunu, Latin Amerika kökenli bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD'de 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı! 6'sı Asya kökenli 8 kişi hayatını kaybetti

SALDIRI İHBARLARI ART ARDA GELDİ

Bu saldırının üzerinden bir saat geçmeden, polis Atlanta'nın kuzeydoğusundaki Gold Spa'dan bir "soygun ihbarı" aldı. Polisten yapılan yazılı açıklamada, "Olay yerine ulaşan polis memurları, ateşli silahla öldürülmüş üç kadının cesediyle karşılaştı" denildi.

Polisler, buradayken sokağın karşısındaki bir masaj salonuna daha çağırıldı ve burada da bir kadının öldürüldüğü tespit edildi.

ABD'de 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı! 6'sı Asya kökenli 8 kişi hayatını kaybetti

KURBANLAR ASYA KÖKENLİ

Atlanta Emniyet Müdürü Rodneny Bryant, kurbanların Asya kökenli olduklarını söyledi. Polis, daha sonra zanlının güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflarını yayımladı. Bunun ardından, zanlı Robert Aaron Long, Atlanta'nın 240 kilometre güneyindeki Crisp County'de gözaltına alındı. Yüzbaşı Baker, polisin Long'un üç saldırının da şüphelisi olduğuna inandığını bildirdi.

ABD'de 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı! 6'sı Asya kökenli 8 kişi hayatını kaybetti
21 yaşındaki saldırgan ABD'yi kana buladı! 3 ayrı masaj salonuna saldırıp 8 kişiyi öldürdü
BBC
Haber Yorumları (1)
AZİZ: Böyle tipim olacağına asyalı olayım daha iyi zaten hiç bir şey yapmamış olsa bile bu tiple kafadan altı ay yatar.
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