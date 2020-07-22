ABD-Çin gerilimi: Pekin, Houston konsolosluğunu kapattıran Washington'u siyasi provokasyonla suçladı Çin Hükümeti, Houston konsolosluğunun 72 saat içinde kapatılmasını isteyen ABD'yi "siyasi provokasyon" yapmakla suçladı.

Çin Hükümeti, Houston konsolosluğunun 72 saat içinde kapatılmasını isteyen ABD'yi "siyasi provokasyon" yapmakla suçladı.

Pekin, kararın geri alınmaması halinde ABD'ye aynı sertlikte karşılık vereceğini duyurdu.

ABD'nin kararı ve Çin'in yanıtı öncesinde Houston'daki konsolosluğun bahçesinde bazı kişiler çöp kutularında evrak yakarken görüntülenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün sürpriz bir kararla Çin'den Cuma'ya kadar Texas'taki Houston konsolosluğunu kapatmasını istemişti.

Washington'dan yapılan açıklamada, kararın "Amerikan fikri mülkiyet haklarının korunması için alındığını" belirtilmişti.

Çin: Ölçüsüz ve haksız

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, kararın "ölçüsüz ve haksız" olduğunu söyledi.

Wang, "ABD bu yolda ilerlemekte ısrar ederse Çin sert karşı adımlarla karşılık verecek" dedi.

Wang Wenbin, "İki ülke karşılıklı diplomat ve konsolosluk görevlileri bulunduruyor. Çin'de görevli Amerikalıların sayısı daha fazla" diye konuştu.

İki ülke ilişkilerinde bir süredir gerginlik hakim. ABD Başkanı Donald Trump, ticari ilişkiler, koronavirüs salgını ve Hong Kong için çıkarılan yeni güvenlik yasası konularında defalarca Pekin yönetimini suçlayan açıklamalar yaptı.

Salı günü ABD Adalet Bakanlığı, Çin'in ülkede Covid-19 aşısı üzerinde çalışan laboratuvarlara sızmaya bilgisayar korsanlarına hamilik yaptığını öne sürdü. Bakanlık casuslukla suçladığı iki Çin vatandaşına siber saldırı davası açtı, bu kişilerin ABD araştırma şirketlerine sızmaya çalıştığını ve devletten yardım aldıklarını öne sürdü.

Washington yönetiminin Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma kararının ardından,

Çin'de devlet denetimindeki Global Times gazetesi, Twitter hesabında hangi ABD konsolosluğunun kapatılması gerektiği konusunda anket yapıyor.

ABD Çin'in Houston konsolosluğunu neden kapattırıyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus son kararın gerekçesini, "Amerikan fikri mülkiyet haklarını ve Amerikan vatandaşlarının özel bilgilerini korumak için Çin Halk Cumhuriyeti'nin Houston Konsolosluğu'nun kapatılması talimatı verdik" diyerek açıkladı.

Ortagus, "ABD, daha önce Çin'in haksız ticaret uygulamalarına, istihdamımızın çalınmasına ve diğer korkunç davranışlarına izin vermediği gibi Çin'in egemenliğimizi ihlal etmesine ve halkımıza gözdağı vermesine müsamaha göstermeyecektir" diye konuştu.

Sözcü, açıklamasında Viyana Konvansiyonu'na gönderme yaparak yabancı temsilciliklerin bulundukları ülkelerin içişleri karışmaması ilkesini hatırlattı.

Çin'in Washingon Büyükelçiliği dışında ABD'de beş konsolosluğu bulunuyor. ABD'nin neden Houston konsolosluğunu seçtiği bilinmiyor.

Houston konsolosluğunda neler oluyor?

Salı günü Çin'in Houston konsolosluğunun yakınlarında oturanlar binanın bahçesinden dumanlar yükseldiğini gördü.

Bazı videolarda çöp kutularında resmi evrak olduğu tahmin edilen kağıtların yakıldığı ve sonra üzerlerine su döküldüğü görülüyor.

Salı akşamı, binaya itfaiye çağrıldı. Ancak Houston polisi Twitter'dan, itfaiye araçlarına binaya girme izni verilmediğini açıkladı.