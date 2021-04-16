ABD Başkanı Biden Putin yerine 'Klutin' deyince tepkilere maruz kaldı
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ABD Başkanı Biden Putin yerine 'Klutin' deyince tepkilere maruz kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden,Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Başkan Putin yerine "Başkan Klutin" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden,Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Başkan Putin yerine "Başkan Klutin" dedi. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ın gafı tepkilere neden oldu

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu sefer yanlış telaffuz başına dert oldu. Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Başkan Klutin" dedi. Biden, yanlış telaffuz ettiğini anlayınca konuşmasını tekrarladı. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ı bir çok kullanıcı," Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor. Merdiven faciası sonrası Klutin faciası" diyerek eleştirdi.

KENDİSİNİ GAF MAKİNESİ GÖRÜYOR 

Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" demişti. Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini iki kez tekrar etmişti.

HARRİS'E BAŞKAN DEMİŞTİ

Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu Kamala Harris'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.


ABD Başkanı Biden Putin yerine 'Klutin' deyince tepkilere maruz kaldı
ABD Başkanı Biden Putin yerine 'Klutin' deyince tepkilere maruz kaldı
ABD Başkanı Biden Putin yerine 'Klutin' deyince tepkilere maruz kaldı
ABD Başkanı Biden Putin yerine 'Klutin' deyince tepkilere maruz kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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