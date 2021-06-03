ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı
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ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı

ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtım planını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtım planını açıkladı.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'deki tüm yetişkinlerin aşı olabilme hakkı olduğuna işaret ederek, "Pandemi dünyanın herhangi bir yerinde devam ettiği müddetçe, ABD halkı korunaklı olmayacak." mesajını verdi.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 4 milyar doz taahhüt verdiğini vurgulayan Biden, "Yönetimim, Kovid-19 aşısı üzerindeki fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılmasını destekliyor, çünkü zamanla daha çok firmanın hayat kurtaran aşıları üretmesine olan ihtiyacımız artıyor." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Kanada ve Meksika ile 4 milyon doz aşı paylaştıklarını belirten Biden, haziran sonuna kadar 80 milyon doz aşı kaynaklarını dünyayla paylaşmayı planladıklarını belirtti.

19 milyon doz COVAX'a

Biden, dünya ile paylaşacakları 25 milyon doz aşının paylaşım programını bugün açıkladıklarını belirterek, "Bu dozların en az yüzde 75'i (yaklaşık 19 milyonu) COVAX aracılığıyla paylaşılacak. Bunun 6 milyon dozu Latin Amerika ve Karayipler'e, yaklaşık 7 milyonu Güney ve Güneydoğu Asya'ya, yaklaşık 5 milyonu Afrika'ya gidecek." bilgisini paylaştı.

Biden, kalan 6 milyon dozun ise Kanada, Meksika, Hindistan ve Güney Kore dahil şu anda vaka artışı yaşanan, kriz halinde olan ülkeler ile paylaşılacağını ifade etti.

Biden, söz konusu aşı paylaşımının amacının Kovid-19 salgınının bitirilmesi olduğunun altını çizerek, "Bilimi takip etmeye ve çok taraflı çabaları desteklemek için G7 dahil demokratik ortaklarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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