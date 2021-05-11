ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü
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ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Tunus'a desteğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Tunus'a desteğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcılığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Harris ve Said'in bugün bir telefon görüşmesi yaptığı ve Harris'in bu görüşmede Said'e "Tunus'a güçlü taahhütlerini" bir kez daha vurguladığı bildirildi.

İkilinin görüşmede ABD ve Tunus arasındaki dostluğu ele aldığı kaydedilirken, Harris ve Said'in demokratik kurumların, hukukun üstünlüğünün ve yolsuzlukla mücadelenin önemini de vurguladığı belirtildi.

Harris'in görüşmede, ABD'nin Tunus'un demokrasisine desteğinin sürdüğünü vurguladığının bildirildiği açıklamada, "Başkan Yardımcısı Harris, Kovid-19'un getirdiği güçlükler arasında Tunus'un ekonomik reform sözünü yerine getirdiğine işaret etti ve Tunus'un Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerine destek verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Harris ve Said'in iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin sürdürülmesini de ele aldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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