ABD başkan aday Joe Biden'dan destekçilerine "Sabırlı olun" çağrısı

ABD'de Demokratların başkan Adayı Joe Biden'den oy sayma işlemleri devam ederken Twitter hesabından destekçilerine "Sabırlı olun" çağrısında bulundu.

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Demokratların başkan Adayı Joe Biden'den oy sayma işlemleri devam ederken Twitter hesabından destekçilerine çağrıda bulundu.

Joe Biden, Trump'ın mesajlarının aksine seçmenlerine sabırlı olması çağrısında bulunurken, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Sabırlı olun millet. Oylar sayılıyor ve olduğumuz yer konusunda kendimizi iyi hissediyoruz" dedi.

HİNTLİ İŞADAMINDAN ASTROLOJİK TAHMİN

Öte yandan, Hindistan'ın önde gelen iş insanlarından Anand Mahindra'nın Amerikan seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı bir paylaşım viral oldu. Mahindra'nın yayınladığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'ı mağlup edeceğine dair astrolojik tahmin binlerce beğeni aldı.

ABD TARİHİNDE EN FAZLA OYU ALAN ADAY

1900 yılından bu yana en yüksek katılımın olduğu 59. başkanlık seçimlerinde ilk belirlemelere göre 150 milyondan fazla oy kullanıldı. Uluslararası ajanslar, Demokrat aday Joe Biden 71 milyonu geçen oyla Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ve eski başkan Barack Obama'nın rekorunu geliştirdi. Barack Obama, 2008 seçimlerinde aldığı 69,4 milyon oyla rekor kırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı